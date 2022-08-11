نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف المشاهير Samsung Galaxy S23 Ultra مواصفات وسعر خيالي كاميرا عالمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra من الهواتف التي تم إصدارها حديثا من قبل شركة سامسونج، حيث يبحث معظم الأشخاص الذين يرغبون في شراء هذا الهاتف في كثير من الدول العربية عن موصفات ومميزات هذا الهاتف، حيث يتصدر قائمة الهواتف الذكية الحديثة، ويعد هذا الهاتف من الهواتف المقاومة للماء والغبار، بالإضافة إلى أنه الشكل الخارجي للهاتف مصنوع من شكل جذاب ووزن خفيف يسهل حملة، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن هذا الهاتف.
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تفاصيل هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra
ونشير إليكم إلى أهم التفاصيل والمزايا التي توجد في هذا الهاتف والتي تهم أي مستخدم، من حيث المعالج والشاشة وجودة الرؤية، وإليكم أهم تفاصيل هذا الهاتف موضحة كالتالي.
- يعتبر هذا الهاتف عزال جيد للضوضاء حيث أنه يقدم ميزة الميكروفون الثانوي.
كما أنه يعمل هذا الهاتف الجديدone ul 4.1
يعمل الهاتف ببطارية كبيرة تكفي لتشغيل الهاتف لعدد ساعات طويلة.
يتميز بشاشة كبيرة ودقة جودة عالية في الرؤية ومستوي واضح عالي.
كما أنه هاتف samsung s23 altra يكون مزود بغلاف مصنوع من الزجاج ليحمي الهاتف من الصدأ والأتربة والكسر والخدوش.
تتمتع الكاميرا الخلفية للهاتف بأنها كاميرا رباعية مما يمنحك تسجيل فيديوهات بأعلى دقة وجودة بكل سهولة.
محتويات علبة هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra
وبعدما وضحنا لكم في السطور السابقة أهم التفاصيل والمعلومات التي تهم أي مستخدم، نتابع معكم ما هي المحتويات التي تأتي مع علبة الهاتف، والتي يهتم بمعرفتها أي شخص يرغب في شراء هذا الهاتف.
- يوجد مع علبة الهاتف كابل usb والذي يمكنك من اتصال هاتفك بالكمبيوتر.
سماعة خاصة للأذن ذات صوت ونقاء عالي.
كما أنه يوجد بالهاتف أيضا شهادة ضمان للهاتف والتي تمتد لمدة عام من تاريخ شراء الهاتف.
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