انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف huawei nova y70.. هواوي عاملة عظمة بطاريته شديدة والان مع التفاصيل

هاتف huawei nova y70

رياض -احمد صلاح- يبحث جميع عشاق الهواتف المحمولة عن سعر ومواصفات هاتف huawei nova y70، وذلك بعدما أطلقت الشركة الصينية هاتفها الجديد، وذلك لأنه ينتمي للفئة الابتدائية من الهواتف الذكية، ويوجد فيه الكثير من المميزة الرائعة والحديثة.

ويعتبر هاتف huawei nova y70 من أهم الهواتف الجديدة الذي يأتي بأبعاد 168.3×77.7×9 ملم مع وزن 199 جراماً، وهو يدعم شبكات الاتصال الثاني الجيل الثاني والثالث والرابع، وهو يدعم شريحتي اتصال من نوع نانو سيم، ويعد من أكثر الهواتف المميزة الذي يريد أن يحصل عليها الجميع.

سعر ومواصفات هاتف huawei nova y70

ويدعم هاتف هواوي الجديد بكاميرا ثلاثية الأولى دقتها 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8K ، وهي الكاميرا الرئيسية والثانية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وهي الكاميرا التي تخص التصوير الواسع، واما عن الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا التي تخص عمل العزل والبورترية، ويضيف فلاش احادي من نوع ليد فلاش، وبطاريته سعتها 6000 مللي أمبير مع شحن سريع قوته 22.5 واط، ويدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، وسعر الهاتف في الأسواق يصل لـ 255 دولار أمريكي ويساوي 4900 جنيه مصري.