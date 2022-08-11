انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Fold4.. زجاجي بطاريته قوية وكاميرته في العالي والان مع التفاصيل

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4

رياض -احمد صلاح- قامت شركة سامسونج بإنطلاق المؤتمر السنوي لعام 2022، واعلنت فيه الشركة الكورية الجنوبية عن الجيل الجديد من هاتف Galaxy Z Fold4، وكشفوا عن العديد من المميزات الكثيرة التي توجد فيه بشكل مستمر.

ويوجد في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 شاشة رئيسية سوبر أموليد ديناميك وهي فائقة الجودة، ومقاسها يصل لـ 7.6 بوصة، ويكون بتقنية كبيرة ودقتها 426 بكسل وسطوع 1200 شمعة، والثانية مقاسها يصل لـ 6.2 بوصة وتكون بنفس المواصفات الخاصة بالجودة وتردد 120 هيرتز.

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Fold4

وتصميم جهاز سامسونج الجديد زجاجي بالكامل من الأمام والخلف، وهو مغطي بطبقة حماية كورنينيج جوريلا جلاس إنفيكتوس بلس، ويكون معه إطار من البلاستيك ويتمتع الجهاز بخاصية مقاومة كلاً من الخدوش والماء، ووزن الهاتف ثقيل نسيباً ويصل لـ 263 جراماً.





ويوفر الهاتف صورة مميزة مع 3 عدسات الاساسية دقاتها 50 ميجا بكسل والثانية 10 ميجا بكسل، وبها خاصية تيليفوتو ومثبت بصري وتقريب بصري 3X، والثالثة باتساع كبير ودقة 12 ميجا بكسل وعدسة سيلفي بدقة 4 ميجا بكسل، والبطارية سعتها 4400 مللي أمبير مع شاحن سريع قدرة يصل لـ 25 وات ودعم خاصية الشحن اللاسلكين وسعره يبدأ من 1800 يورو.