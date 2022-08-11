نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن موبايلي مسبقة الدفع عبر تطبيق موبايلى وعبر مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر باقات موبايلي مسبقة الدفع من أهم الباقات التي تعمل على تقديم ميزة تتيح لعملائها التواصل مع أي رقم محلي لأي شبكة من الشبكات المتواجدة داخل السعودية، وبناء على ذلك نجد أن هناك تداول لافت للنظر بخصوص طريقة شحن موبايلي مسبقة الدفع، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

طريقة شحن موبايلي مسبقة الدفع

إليكم أبرز الطرق التي من خلالها أن نقوم بشحن باقات موبايلي مسبقة الدفع بكل سهولة، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه بالصورة الآتية:

كي يتم شحن باقات موبايلي مسبقة الدفع، فعلينا الاتصال على هذا الكود:*1400*، ثم نقوم بإدخال الرقم المتواجد على بطاقة إعادة الشحن#.

بعد ذلك يتم اختيار زر الاتصال، فسوف يتمتع العميل بخدمة البطاقات المسبقة الدفع والتي أطلقتها شركة موبايلي.

بينما من الممكن أن يتم الشحن من خلال الدخول عبر تطبيق موبايلي، وذلك يتم عن طريق الدخول على موقع موبايلى اب الرسمي.

بعد ذلك يقوم العميل باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية، ومنها يختار خدمة إعادة شحن الرصيد.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة المبلغ المراد شحنه.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة المبلغ المراد شحنه. وهنا تأتي خطوة إدخال بيانات البطاقة ومنها الرقم السري ورقم العريف الخاص بالعميل، وبعدها يتم النقر على أيقونة إتمام العملية.

طريقة شحن موبايلي مسبقة الدفع من الراجحي

تتم عملية شحن موبايلي مسبقة الدفع عبر تطبيق الراجحي من خلال تلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم العميل بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة حساب الأفراد، ومنها يقوم الضغط على أيقونة حساب المدفوعات.

ثم يقوم بالدخول على أيقونة التسوق الإلكتروني الظاهرة أمامه بالصفحة، حتى يقوم بدفع الفواتير الخاصة به.

بعد ذلك يقوم بتحديد بطاقة شحن الجوال الخاصة به، ومنها يقوم بإدخال اسم شركة موبايلي.

وهنا تأتي خطوة إدخال رقم الهوية الخاصة بك وتحديد قيمة الشحن.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة استمر، وبعدها سيتم إرسال بتأكيد عملية الدفع من خلال رسالة نصية عبر هاتف العميل.

وبالتالي نكون قد تناولنا بشكل مفصل أكثر من طريقة شحن موبايلي مسبقة الدفع. حيث لاحظنا أن شركة موبايلي تعتبر من أكثر الشركات الموبيلات نجاحًا داخل السعودية. وذلك يرجع إلى تقديمها لخدمات مميزة لعملائها وبصورة مختلفة.