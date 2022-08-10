منافس الايفون بقوة سعر و مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra في جميع الدول العربية

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عمر شويل - جدة Samsung Galaxy S23 Ultra تقوم شركة سامسونج بإصدار مؤخر هاتف يعد من أهم الهواتف التي تم طرحها في الأسواق، ويعد هذا الهاتف من الهواتف المليئة بالمميزات مقارنة بنفس الهواتف المنافسة من نفس الفئة السعرية، بالإضافة إلى نقاء الصوت والصورة، وقوة دعمه لشبكات الانترنت G2,G3, G4, G5 كما أنه يأتي الهاتف مزود بقلم للمس، وغيرها من العديد من المزايا التي يأتي الهاتف مزود بها أيضا، وسوف نوضح لكم في هذا المقال مميزات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra وأسعار الهاتف في مصر وبعض الدول العربية.

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مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra

يتساءل الكثير من الأشخاص من محبين ومستخدمين هواتف سامسونج والتي تعرف بقوتها في الأسواق عن أهم المميزات التي يحتوي عليها الهاتف الجديد Samsung Galaxy S23 Ultra وسوف نوضح لكم هذه المميزات في النقاط التالية.

يعد هذا الهاتف مقاوم جيد للماء حيث يدعم خصية ضد الماء.

تتميز الشاشة بمساحة كبيرة وجودة ممتازة بالإضافة إلى أنها تحتوي على حوالي مليار لون مما يجعلك يستمتع بجمال الكثير من المناظر والفيديوهات على هاتفك.

تقوم الكاميرا الخلفية للهاتف بتسجيل الفيديوهات والصور بدقة ٤K

يوجد الجهاز بنسختين نسخة ٨ جيجا، ونسخة بمساحة ١٢٨ جيجا إلا أن الجهاز لا يدعم المساحة الداخلية الخارجية في الهاتف مثل الكرت المأموري.

أسعار هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra في بعض الدول العربية

ونشير إليكم إلى سعر هذا الهاتف في بعض الدول العربية حيث مازال هذا الهاتف حديث ولم يتم طرحه في جميع الأسواق.