نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول “أيفون 14 برو ماكس” في الاسواق مواصفات واسعار 14 برو iPhone 14 Pro المتوقعه الاقوي والافضل على الاطلاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نناقش اليوم شرح تفصيلي عن سعر هاتف أيفون 14 وكل المواصفات والمميزات التي من المتوقع أن يظهر بها، في البداية يجب علينا تذكيركم بأن هاتف أيفون 14 لم يتم إصداره بشكل رسمي وهو لا يزال تحت التعديل والاختبار حتى الآن داخل شركة “أبل” الأميركية ولم تعلن عنه حتى الآن ولكن المواصفات والأسعار التي يتم التحدث بشأنها على جميع المواقع هي مجرد توقعات وتسريبات من داخل الشركة من قبّل أحد العاملين فيها.

سعر هاتف أيفون 14 في السوق المحلية والعالمية

وفقًا للتسريبات وتوقعات أسعار هاتف أيفون 14 فإن الأسعار من المتوقع أن تكون كالآتي:-

بالعملة الصعبة من المتوقع أن يكون سعر الهاتف حوالي 799 دولار أميركي.

في سوق المملكة العربية السعودية للهواتف الذكية قد يكون سعر الهاتف 3 آلاف ريال سعودي.

أما في جمهورية مصر العربية فقد يبدأ سعر هاتف أيفون 14 من 15 ألف و100 ريال سعودي.

وفي الجزائر قد يبدأ سعر الهاتف من حوالي 116 ألف دينار جزائري.

ألوان هاتف أيفون 14 الجديد

من المتوقع أن يتم تقديم الهاتف بأربعة ألوان هم (اللون الفضي – اللون الرمادي – اللون الأزرق – اللون الذهبي).

موعد إطلاق هاتف أيفون 14

لم تكشف شركة “أبل” الأميركية حتى عن موعد إطلاق وإصدار الهاتف ولكن كما كشفت التسريبات فإنه من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف في منتصف شهر سبتمبر المقبل لأنه منذ فترة وتكشف شركة “أبل” عن أجهزتها في هذه الفترة من كل عام ولكن ليس هناك أي معلومات أكيدة حتى الان.

إمكانيات ومواصفات هاتف أيفون 14

طول الهاتف قد يبلغ 163.1 ممللي متر وعرضه 74.2 مللي متر وسمكه حوالي 7.8 مللي متر.

المواد المصنوع منها الهاتف هي الزجاج والألومنيوم ووزنه قد يبلغ 196 جرام وهو خفيف جدًا.

شاشة هاتف أيفون 14

من المتوقع ان يبلغ حجم شاشة الهاتف حوالي 15.49 سنتيمتر أي 6.1 بوصة، ودقة الشاشة هي 1170 في 2532 بيكل بأبعاد من 19.5 حتى 9 مللي متر، والشاشة تعمل باللمس بإمكانيات متعددة ومصنوعة من الزجاج السيراميك المقاوم للكسر و مقاوم لامتصاص الأتربة والماء، كثافة الشاشة تبلغ 460 بوصة و قد تغوص حتى عمق ستة أمتار بدون أن يحدث لها أي شيء.