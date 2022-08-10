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عمر شويل - جدة أفضل تطبيقات المراقبة الأبوية لأجهزة Android و iPhone لعام 2022، يمكن أن تمنحك أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية لنظامي التشغيل Android و iOS فهمًا أفضل لكيفية قضاء أطفالك وقتهم على الإنترنت عند استخدام الأجهزة والهواتف الذكية. بغض النظر عما إذا كان لديك أطفال صغار أو مراهقون، فإن رؤية ما يفعلونه عبر الإنترنت قد يكون صعبًا بدون الأدوات المناسبة.

مميزات تطبيقات المراقبة الأبوية

ربما قد رأيت طفلك يخفي شاشة أجهزته بمجرد دخولك إلى الغرفة؟ إذا كانت هذه هي الحالة، فمن المحتمل أنهم يخفون شيئًا عنك وهذا هو السبب في أنك بالتأكيد بحاجة إلى أحد أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية التي تمكنك من الآتي:

يمكن لهذه التطبيقات أن تساعدك في العثور على الموقع الفعلي لأطفالك أو حتى إخبارك إذا لم يكونوا في المدرسة خلال ساعات الدراسة مثل أحد أفضل أجهزة تتبع GPS للأطفال.

كما أن هذه التطبيقات تخبرك بمن يتحدث أطفالك عبر الإنترنت.

ويمكنك أيضًا جدولة وقت وصولهم إلى الإنترنت والحد منه بالإضافة إلى حظر المواقع غير الملائمة.

بعض من هذه التطبيقات تمكنك من تسجيل المكالمات والنصوص أو حتى إظهار محتويات الرسائل، ومن هذه التطبيقات:

نت ناني ( Net Nanny ) من تطبيقات المراقبة الأبوية

يتمتع Net Nanny، الذي يعتقد أنه أفضل تطبيق للرقابة الأبوية، بتصميم حديث وبديهي وتقنية ممتازة. وهو الأقرب إلى وجود تكافؤ في الميزات بين إصدارات iOS و Android، ومن مميزاته:

يمكنه تتبع موقع طفلك.

عرض سجل مواقعه.

تعيين بدلات الوقت والجداول الزمنية بشكل جيد على كلا النظامين الأساسيين.

يتضمن فحص المحتوى الذي يعمل ضمن تطبيقات وخدمات الوسائط الاجتماعية، بما في ذلك Instagram و TikTok و YouTube، بدلاً من حظرها أو السماح بها بالكامل.

الشيء الوحيد الذي لا تستطيع Net Nanny فعله على الهاتف الذكي هو مراقبة المكالمات أو الرسائل النصية. لا توجد تطبيقات تم اختبارها يمكنها القيام بذلك على نظام التشغيل iOS، ولكن لا يزال هناك تطبيقان يعملان على نظام Android.

كاسبيرسكي سيف كيدز( Kaspersky Safe Kids )

مثل Net Nanny، يتيح لك Kaspersky Safe Kids مراقبة أنشطة أطفالك والتحكم فيها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac وكذلك على الهواتف الذكية. ومن مميزات هذا التطبيق:

النسخة المدفوعة من Kaspersky تكلفتها ضئيلة جدا سنويًا (هناك نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام) لعدد غير محدود من أجهزة الأطفال.

كما تتيح لك خطتها المجانية تعيين حدود وقت الشاشة وتصفية مواقع الويب وإدارة التطبيقات الأخرى.

وتراقب الخطة المدفوعة الشبكات الاجتماعية وتوفر تتبع الموقع والسياج الجغرافي الذي يعمل في كل من iOS و Android ، كما هو الحال مع مراقبة الويب من Kaspersky .

أيضا تتيح لك حظر أنواع معينة من عمليات البحث على YouTube، ومراجعة سجل بحث YouTube إذا كنت مستخدمًا مدفوع الأجر، تعمل على أنظمة التشغيل Windows و iOS و Android ، ولكن ليس على أجهزة Mac.

Kaspersky له بعض العيوب، وهي بسيطة تتمثل في الآتي:

تطبيقات الأجهزة المحمولة مصممة بشكل أخرق.

ويمكن أن تكون بوابة الويب بطيئة.

وقد لا تعمل عوامل تصفية الويب مع المتصفحات الأقل شهرة.

ومع ذلك ، إذا كنت لا تشعر بالحاجة إلى قراءة الرسائل النصية لأطفالك، فإن برنامج Kaspersky Safe Kids يستحق التفكير فيه.

جوجل فاميلي لينك ( Google Family Link ) من أفضل تطبيقات المراقبة الأبوية المجانية

فاميلي لينك هو الخيار الوحيد في هذا المقال المجاني تمامًا. ورغم أنه مجاني تماما فقد تفاجأ بسرور بمدى قوته وفائدته طالما كان لدى أطفالك هواتف أو أجهزة لوحية تعمل بنظام Android. ومن مميزات هذا التطبيق الرائع :

يمنح Google Family Link (يفتح في علامة تبويب جديدة) للآباء التحكم في أذونات النظام التي يمتلكها كل تطبيق فردي على جهاز Android الخاص بالطفل( لا يوجد أي تطبيق آخر للرقابة الأبوية بهذه القدرة ).

يتيح لك أيضًا تحديد نوع التطبيقات، أو أي تطبيقات على الإطلاق، يمكن لطفلك تنزيلها من Google Play.

انتبه إلى أنه لا يوجد إصدار iOS لتطبيق Google Family Link للأطفال، ولكن يمكن للوالدين استخدام iOS أو Android لمراقبة أجهزة الأطفال. نوصي بتطبيقات Android للأطفال على أي حال، لأن إصدارات Android لجميع هذه التطبيقات تمنح الآباء مزيدًا من المعرفة والتحكم.

بعض العيوب: يحتوي Google Family Link على فلتر ويب واحد فقط، مقابل “المواقع المخصصة للكبار”، وهو لا يعمل بشكل مثالي. نفس الفلتر متاح ليوتيوب. يعد تتبع الموقع أمرًا بدائيًا بعض الشيء. لكن ميزات إدارة الوقت تعمل بشكل جيد.

إذا كنت مهتمًا بشكل أساسي بالتطبيقات التي يستخدمها أطفالك ، فقد يكون Google Family Link هو كل ما تحتاجه. لكن إذا كنت تريد تطبيقًا يمكنه فعل المزيد، فسيعمل Google Family Link بشكل جيد جنبًا إلى جنب مع أحد الخيارات الأخرى في هذا المقال.

سكرين تايم ( Screen Time )

لا ينبغي الخلط بين سكرين تايم وبين ميزة “Screen Time” في iOS. ويقوم التطبيق بعمل ممتاز في إدارة وجدولة الوصول إلى جهاز الأطفال. ولكن لسوء الحظ، فإنه لا يفعل الكثير، على الأقل على أجهزة iOS. حيث أن إدارة التطبيقات وتصفية الويب مخصصة لنظام Android فقط.

يحتوي Screen Time أيضًا على رسوم زائدة محيرة لتتبع الموقع وفلاتر الويب، وكلاهما أساسيان ويمكن القول إنهما يأتيان بشكل قياسي مع تطبيقات الرقابة الأبوية الأخرى. (يمكنك الحصول على كلتا الميزتين في الإصدار التجريبي المميز لـ Screen Time لمدة 14 يومًا.)

كما يتيح لك Screen Time ميزة تخصيص وقت إضافي إلى الشاشة للأطفال الذين يؤدون الأعمال المنزلية أو الأعمال الصالحة. لكن لا يمكنك حظر التطبيقات على نظام iOS، ولا توجد مكالمات أو مراقبة نصية على الإطلاق، على الرغم من إضافة تحديد المواقع الجغرافية وسجل المواقع مؤخرًا.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن أفضل تطبيقات المراقبة الأبوية لأجهزة Android و iPhone لعام 2022. أشرنا فيه إلى أفضل التطبيقات التي يستطيع الآباء من خلالها مراقبة هواتف الأطفال وكذلك المراهقين. كما ذكرنا مميزات وعيوب كل تطبيق.