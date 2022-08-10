نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل علي أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط بدفع 100 ريال شهرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية شراء موبايل أيفون برو ماكس 13، التي يعتبر هو الحلم للعديد من الأشخاص، حيث أنه يعتبر من أفضل الهواتف الذكية في هذه الفترة ويوجد به الكثير من المميزات التي يحتاجها أي شخص.

شراء أيفون ١٣ برو ماكس

يعتبر هاتف أيفون 13 برو ماكس، هو حلم العديد من الأشخاص بسبب احتوائه على عدد كبير من المميزات الهامة التي يتمتع بها أي هاتف على الإطلاق، ولكن السبب الرئيسي وراء عدم شرائه هو أن السعر باهظ جداً على الفئات المختلفة، ولذلك يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية تقسيط أيفون ١٣ برو ماكس، ولكن بالتقسيط ومن أفضل الأماكن التي يمكنك شراء الهاتف منها هو نون السعودية، يعتبر من أفضل الأماكن المعتمدة لشراء الهاتف.

من أهم مميزات نون أنه يمكنك الشراء بالتقسيط بدون مقدم نهائياً، وبتقسيط مبلغ شهري بسيط، ويجب التعرف علي كافة التفاصيل التي تخص الهاتف وهي:

سعر الهاتف في نون السعودية يبلغ سعره حوالي 6999 ريال سعودي، ويوجد عليه خصم حوالي 700 ريال سعودي. وسعر الهاتف قبل الخصم كان 7699 ريال سعودي، كما أن يعمل الموقع على نسبة خصم حوالى 9%. كما أنه يتمكن الموقع من توصيل الهاتف الخاص بك إلى المنزل، سعره شامل الضريبة المضافة. كل ما عليك هو دفع 12 ريال سعودي مقابل خدمة التوصيل، كما أنه يمكن التقسيط مقابل مبلغ شهري حوالي 584 ريال شهرياً. ومن أهم المميزات أن المساحة الداخلية للهاتف حوالي 6 جيجا بايت، ومعه شهادة ضمان عامين على الأقل. كما أنه يمكنك استرجاع المنتج الخاص بك بعد الشراء مجاناً.

كيفية الشراء من نون السعودية

يمكنك الشراء من متجر نون عن طريق الخطوات التالية: