نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات سعر iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية والإمارات وعيوب ومميزات آيفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتميز هذا الهاتف بالكثير من المميزات التي لا يستغني عنها أي مستخدم، ومع الإضافات الجديدة التي قدمتها أكبر، وأشهر الشركات العالمية في صناعة الهواتف المحمولة شركة آبل أصبح لهاتف آيفون 14 برو ماكس مكانة مميزة، وذاع صيته في جميع أنحاء العالم ويمكن الحصول عليه من خلال بعض التطبيقات المشهورة مثل أمازون حيث تتعامل الشركة مع أكبر التطبيقات لتزيد من مبيعاتها بشكل كبير.

أيفون 14 برو ماكس

يمتلك هذا الهاتف مواصفات مثالية تجعله متصدر دائما في المركز الأول، ومن هذه المواصفات

يحتوي على شريحة نانو تضم جميع الشبكات من الجيل الثاني، والثالث، وكذلك الجيل الرابع، والخامس.

الرام الخاصة بهاتف آيفون 14 برو ماكس هي 8 جيجا بايت.

يتوفر في هذا الهاتف فلاش قوي يساعد في إعطاءك إضاءة قوية إن كنت في مكان مظلم لتتمكن من التصوير بشكل جيد.

المساحة الداخلية كبيرة، وتستطيع تحميل، وتخزين أي صور أو فيديوهات بالكمية التي تريد كذلك يمكنك تثبيت أي تطبيق دون الإهتمام بمساحته.

حجم البطارية مناسب، وتتضمن الشحن اللاسلكي، ولكنه لا يحتوي على مايكروفون لإزالة الضوضاء.

يتوفر له الكثير من الألوان التي يمكنك الاختيار منها.

عيوب آيفون 14 برو ماكس

يوجد بعض العيوب في هذا الاصدار بالرغم من تميزه، واحتوائه على الكثير من المميزات، ولكن العيوب لا تمثل أي عرقلة في تاريخ هواتف هذه الشركة، ومن هذه العيوب

لا يتضمن هذا الإصدار أي منفذ خلص بسماعات الأذن حيث يتم استعمال نفس النفس الخاص بالشاحن.

كما أن الشاحن الخاص بهذا الإصدار لا يوجد معه رأس، ويتم شراؤها منفصلة عن المكونات التي تأتي في العلبة.

كما أنه في هذا الهاتف لا يمكن وضع أي بطاقة ذاكرة حتى تساعد في تزويد مساحة الهاتف الداخلية.

سعر أيفون 14 بروماكس