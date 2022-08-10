نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Grand Theft Auto Vice City GTA 6 للاندرويد والأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto Vice City لعبة الأكشن الشهيرة وواحدة من أحدث إصدارات لعبة GTA الشهيرة التي طورها روكستار نورث، وتدور الأحداث حول قاتل تم وضعه في السجن وخرج لينتقم ممن كان وراء حبسه، وهي لعبة ثلاثية الأبعاد وتعمل على أكثر من نظام تشغيل. جاتا فايس ستي من الألعاب التي قام بتطويرها روكستار نورث، فهي الإصدار السادس من سلسلة ألعاب GTA الشهيرة، وتدور أحداث هذه اللعبة في عام 1986 داخل مدينة فايس سيتي وهي مدينة خيالية تشبه إلى حد كبير مدينة ميامي، حيث قاتل شهير يسمى ( تومي فريستي) قد تم القبض عليه في كمين صفقة مخدرات وتم إيداعه في السجن، وبعد خروجه يبحث عن المسئولين في حبسه لمعاقبتهم، وأثناء ذلك يقوم بتكوين إمبراطورية إجرامية من خلال الاستيلاء على بعض المنضمات الإجرامية، وتأثرت اللعبة بشكل كبير بالأفلام في هذا الوقت، وهي لعبة عالم مفتوح.

مواصفات Grand Theft Auto Vice City

هي من أفضل الألعاب ثلاثية الأبعاد، والمفضلة لدى الكثير من محبي ألعاب الأكشن والمغامرات، ومن مواصفات اللعبة الآتي:

اسم اللعبة: GTA Vice City.

المطور: روكستار نورث.

متطلبات اللعبة: PS4 و PC و iOS و Mac و Android و PS2 و Kindle و Xbox.

تاريخ الإصدار: 27 أكتوبر 2002.

لغة اللعبة: الإنجليزية.

تحميل Grand Theft Auto Vice City

إذا كنت من محبي ألعاب الأكشن والمغامرات، فإليك الإصدار السادس من GTA الشهيرة، وهي لعبة السرقة الكبرى التي تعد من أفضل ألعاب السلسة، ولتجربة هذه اللعبة قم بتحميلها من خلال الطرق الآتية:

موقع جوجل بلاي

أدخل على متجر جوجل بلاي . ثم تقوم بكتابة أسم اللعبة في خانة البحث وتبداء البحث. إذا كان جهازك يسمح بتحميل اللعبة ستجد بجوار صورة اللعبة أيقونة تثبيت للعبة أضغط عليها.

التحميل بواسطة أبل ستور

أدخل على متجر أبل ستور الخاص بهواتف أيفون . بعد ذلك كتابة أسم اللعبة في مربع البحث أسفل المتجر وتبداء البحث. ثم أضغط على تثبيت، وبهذا تستطيع الاستمتاع بها على جهازك.

المقتطف

Grand Theft Auto Vice City من ألعاب العالم المفتوح المميزة حيث المغامرات والأكشن في مدينة فايس ستي التي تدور داخلها أحداث اللعبة التي يقوم فيها البطل وهو سارق بمعاقبة المسئولين عن حبسه، وتعمل على العديد من أنظمة التشغيل.