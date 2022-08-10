نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن مزايا جديدة في تطبيق واتس آب whatsapp تفاجئ المستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق واتس آب whatsapp من أكثر التطبيقات شهرة وانتشار في الفترة الحالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكنك من خلال هذا التطبيق التواصل مع العديد من الأشخاص، وذلك عن طريق تبادل الرسائل ومشاركة الصور والفيديوهات في أي مكان حول العالم، ويتم تحميل هذا التطبيق بشكل يومي من قبل الكثير من الأفراد نظرا لكثرة المميزات الموجودة داخل هذا التطبيق، ومن المعروف أنه يتم تحديث التطبيق باستمرار حتي يتماشى مع الهواتف الحديثة، وهنا سوف نعرض لكم جميع المزايا الموجودة داخل التطبيق.

مزايا جديدة في تطبيق واتس آب

يوجد داخل تطبيق واتس آب عدد لا حصر له من المزايا والإضافات الحديثة والمتنوعة، والتي تعتبر السبب الأساسي في شهرة التطبيق عن باقي التطبيقات الأخرى، وأهم هذه المزايا هي:

يمكنك إخفاء الظهور الخاص بك، مع إمكانية إخفاء إنك شاهدت القصة اليومية.

تستطيع الآن حفظ الدردشة الخاصة بك.

تم إضافة ميزة ردود الفعل على الرسائل النصية والصوتية.

وأيضاً يمكنك حذف الرسائل النصية والرسائل الصوتية داخل هذا التطبيق بعد مرور ٧ أيام.

يمكنك الآن وضع قصة يومية تتعدى الخمس دقائق.

يمكنك إرسال 100 صورة عبر الدردشة مرة واحدة، وهذه الميزة كانت غير متوافرة في النسخة القديمة.

تستطيع الآن إرسال ملفات كبيرة الحجم داخل الدردشة.

وأيضاً تم وضع خاصية جديدة وهي إمكانية إجراء مكالمة فيديو من بلد آخر بجودة عالية.

كيفية تحميل تطبيق واتس آب على الجوال



نظراً لأهمية استخدام هذا التطبيق في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات حول خطوات تحميل تطبيق واتس آب إلى الهواتف الذكية بطريقة سهلة وآمنة، وخطوات تحميل هذا التطبيق هي: