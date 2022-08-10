نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات أيفون 14 برو ماكس مواصفات لن تتوقعها فى هذا الاصدار الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات أيفون 14 برو ماكس، هناك بعض التساؤلات حول هاتف أيفون 14 برو ماكس، حيث أن الكثير منا ينتظر في كل سنة أن تطرح شركة أبل هواتفها الجديدة ذات الإصدارات التي لم تتكرر من قبل؛ فهي دائماً الرائدة ففي اكتوبر 2020 تم إطلاق أيفون 12 برو ماكس حيث كان يحمل هذا الهاتف مجموعة كبيرة من المميزات؛ فهو مضاد للماء والأتربة، وتتميز هذه الشركة أيضاً بإطلاق هواتف ذات قدرة عالية علي صمود وكفاءة البطاريات؛ فالجميع دائماً ينتظر من هذه الشركة الكثير من التطورات الحديثة لما لها من تاريخ متميز وعريق من قبل.

السعر المتوقع والمواصفات للهاتف ايفون 14 برو ماكس

مميزات أيفون 14 برو ماكس:-

يعتبر هاتف أيفون 14 برو ماكس گأفضل هاتف في عام 2022 الخاص بشركه “Apple” فهو يحمل العديد من المميزات؛ والمواصفات بشكل عام، فهو يتميز بشاشة كبيرة بقياس”6,71″ ويعمل بواسطة معالج “A16 Bionic” مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت،

يظهر هذا الهاتف باللون الأسود والذهبي والمادي والفضي الزجاجي المقاوم للخدش ذات معالج سداسي النواة، بجانب ذلك يدعمه شاحن سريع، ويدعم شريحة إتصال وبطارية 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة.

مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس :-

الكاميرا الأمامية هاتف أيفون 14 برو ماكس تتميز بالعزل الخلفي والوضع الليلي للإلتقاط والمؤقت الذاتي بجانب التقاط الفيديو بخاصية 4k. تتميز أيضاً الكاميرا الخلفية بأن يوجد بها ثلاث كاميرات خلفية والكاميرا الثالثة ذو زاوية واسعة 12 ميجا بكسل وتتميز بإلتقاط الصورة بزاوية واسعة، إلى جانب ذلك يدعم فلاش ثنائي وإمكانية تصوير الفيديو بالحركة البطيئة. الصوت يدعم السماعات الخارجية وسماعات ستيريو، ويحتوي أيضآ علي بلوتوث إصدار 50 يتوافر به مخرج USB. الشاشة من النوع Super Retina XDR” OLED”. الإيطار الجانبي للهاتف أيضآ مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بجانب الظهر المصنوع من الزجاج غوريلا جلاس ويحتوي علي شريحة اتصال نانو علي وضع الإستعداد ويوجد به أيضآ ذاكرة تخزين واسعة المدي.

السعر المتوق لهاتف ايفون 14 برو ماكس