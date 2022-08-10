خطوات تغيير كلمة سر المودم 4g من الكمبيوتر وعبر الجوال stc

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عمر شويل - جدة إذا رغبت في تغيير كلمة سر المودم 4g من الكمبيوتر أو من خلال الجوال لمودم stc يمكنك هذا بسهولة باتباع بعض الخطوات البسيطة، حيث تقدم شركة الاتصالات السعودية عدد من الخدمات المميزة لعملائها منها الباقات المناسبة مع الشرائح المختلفة، فيما يلي نقدم لكم طريقة تغيير كلمة سر المودم 4g بالخطوات.
خطوات تغيير كلمة سر المودم 4g
يتم تغيير كلمة سر المودم 4g من جهاز الكمبيوتر بسهولة باتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل في التالي:
- تسجيل الدخول في موقع مودم الجيل الرابع الرسمي stc.
- ثم إدخال اسم المستخدم بكتابة admin
- ثم يتم الضغط على WLAN والتي تجدها في الخيارات.
- بعدها عليك بالنقر على WLAN Basic Settings.
- ثم يتم تغيير وضع الأمان مع النقر على WPA/WPA2-PSK.
- الآن قم بكتابة كلمة السر الجديدة في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم اضغط على حفظ التغييرات.
تغيير كلمة السر المودم stc
توفر شركة stc عدد من الخدمات التي تسهل الأمر على الملاء، من بينها تغيير الباسوورد للمودم stc ويتم تغيير كلمة السر باتباع ما يلي:
- يتم التأكد من توفر شبكة إنترنت بسرعة مناسبة من مودم stc
- ثم يتم فتح متصفح الإنترنت على الجهاز، وإدخال 168.1.1
- ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بكتابة في الخانتين كلمة admin
- انقر على زر Basic
- ثم اضغط على WLAN لمودم HG658b
- اضغط بعدها على LAN Encryption
- ثم اختار مفتاح الأمان Pre-shared KEY.
- أكتب كلمة السر الجديدة أمام Shared Key
- ثم اضغط على حفظ التغييرات.
طريقة تغيير كلمة السر للمودم عبر الجوال
أيضًا من خلال الجوال يمكنك تغيير كلمة السر للمودم باتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى المتصفح بالجوال.
- ثم إدخال في مستطيل البحث 168.1.1
- أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور بكتابة admin في كل منهما.
- من قائمة الخيارة عليك بالنقر على Wireless
- ثم يتم إدخال كلمة السر الجديدة.
- ثم النقر على زر حفظ التغييرات.
- انتظر لثواني حتى الانتهاء من إعادة التشغيل تلقائيًا بكلمة السر الجديدة للمودم 4g
طريقة تغيير كلمة السر للألياف البصرية من stc
يتم تغيير كلمة السر للألياف البصرية من stc وهي من أفضل التقنيات التي تتيح الإنترنت بسرعة مرتفعة، ويتم التغيير باتباع ما يلي:
- في البداية عليك بالتأكد من توفر شبكة إنترنت عبر مودم HG8245Q.
- سجل الدخول في إعدادات الألياف البصرية.
- ثم أكتب كلمة admin في كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم اختار wlan من قائمة الاعدادات.
- ثم اضغط على Security Mode.
- أكتب كلمة السر الجديدة.
- ثم اضغط لحفظ التغييرات.
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