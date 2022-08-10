نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تغيير كلمة سر المودم 4g من الكمبيوتر وعبر الجوال stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا رغبت في تغيير كلمة سر المودم 4g من الكمبيوتر أو من خلال الجوال لمودم stc يمكنك هذا بسهولة باتباع بعض الخطوات البسيطة، حيث تقدم شركة الاتصالات السعودية عدد من الخدمات المميزة لعملائها منها الباقات المناسبة مع الشرائح المختلفة، فيما يلي نقدم لكم طريقة تغيير كلمة سر المودم 4g بالخطوات.

خطوات تغيير كلمة سر المودم 4g

يتم تغيير كلمة سر المودم 4g من جهاز الكمبيوتر بسهولة باتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل في التالي:

تسجيل الدخول في موقع مودم الجيل الرابع الرسمي stc.

ثم إدخال اسم المستخدم بكتابة admin

ثم يتم الضغط على WLAN والتي تجدها في الخيارات.

بعدها عليك بالنقر على WLAN Basic Settings.

ثم يتم تغيير وضع الأمان مع النقر على WPA/WPA2-PSK.

الآن قم بكتابة كلمة السر الجديدة في الخانة المخصصة لذلك.

ثم اضغط على حفظ التغييرات.

تغيير كلمة السر المودم stc

توفر شركة stc عدد من الخدمات التي تسهل الأمر على الملاء، من بينها تغيير الباسوورد للمودم stc ويتم تغيير كلمة السر باتباع ما يلي:

يتم التأكد من توفر شبكة إنترنت بسرعة مناسبة من مودم stc

ثم يتم فتح متصفح الإنترنت على الجهاز، وإدخال 168.1.1

ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بكتابة في الخانتين كلمة admin

انقر على زر Basic

ثم اضغط على WLAN لمودم HG658b

اضغط بعدها على LAN Encryption

ثم اختار مفتاح الأمان Pre-shared KEY.

أكتب كلمة السر الجديدة أمام Shared Key

ثم اضغط على حفظ التغييرات.

طريقة تغيير كلمة السر للمودم عبر الجوال

أيضًا من خلال الجوال يمكنك تغيير كلمة السر للمودم باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى المتصفح بالجوال.

ثم إدخال في مستطيل البحث 168.1.1

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور بكتابة admin في كل منهما.

من قائمة الخيارة عليك بالنقر على Wireless

ثم يتم إدخال كلمة السر الجديدة.

ثم النقر على زر حفظ التغييرات.

انتظر لثواني حتى الانتهاء من إعادة التشغيل تلقائيًا بكلمة السر الجديدة للمودم 4g

طريقة تغيير كلمة السر للألياف البصرية من stc

يتم تغيير كلمة السر للألياف البصرية من stc وهي من أفضل التقنيات التي تتيح الإنترنت بسرعة مرتفعة، ويتم التغيير باتباع ما يلي: