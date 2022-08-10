نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الفرق بين ايفون ١٣ وايفون ١٣ برو وأهم المميزات؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أبل الأمريكية عن الفرق بين ايفون ١٣ وايفون ١٣ برو بالإضافة إلى الفرق بين ايفون ١٣ وايفون ١٣ برو Max حيث أن تلك النسخ هي أحدث الإصدارات المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الراهنة، وعند الاطلاع على المواصفات تستطيع معرفة ما هي الفروقات بين تلك النسخ وبعضها البعض، فإلى جانب الاختلاف في السعر فهناك اختلاف أيضًا في المواصفات الداخلية، ومن أبرز وأهم النسخ الحالية ايفون 13 برو max ذهبي ويمكن طلب الايفون 13 بالتقسيط من خلال العديد من المحلات.

الفرق بين ايفون ١٣ وايفون ١٣ برو

قبل أن تشتري جوال جديد قد تحتار بين إصدارين لهذا تبدأ في رحلة البحث بينهم لتتعرف على الفرق، وخصوصًا الفرق بين ايفون ١٣ وايفون ١٣ برو والذي يظهر لنا من خلال التالي:

في إصدار ايفون 13 برو هناك ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما في إصدار ايفون 13 هناك اثنين كاميرا فقط بنفس الدقة.

الوزن والارتفاع والعمق في نسخة ايفون 13 أقل من ايفون 13 برو.

وعندما نتحدث عن بطارية الجهازين فإننا نجد أن بطارية ايفون 13 برو تدوم لوقت أطول من النسخة الأخرى على الرغم من أن قوة الشحن تصل إلى 20 وات، كما أنها تعتمد على الشحن اللاسلكي أو السلكي.

الجهازين يدعمان شبكات الجيل الخامس ونفس وسائل الاتصال أيضًا من بينها الواي فاي.

مقاس الشاشة في ايفون 13 وايفون 13 برو

لا تختلف الشاشة في كلا الإصدارين إذ أن مقاسها يصل إلى 6.1 بوصة وتمتلك أيضًا نفس الدقة وتدعم تقنية عالية الجودة، كما أن الجهاز يدعم نفس طبقة الحماية، أي أن الجهازين يقدمان نفس الأداء بشكل خاص.

سعة التخزين في ايفون 13 وايفون 13 برو

أما عن مساحة التخزين فهي لا تختلف كثيرًا، ولكن فقط يتميز ايفون 13 برو بأنه يوجد منه إصدار بحجم 1 تيرا بايت بجانب الإصدارات الأقل منها 128 جيجا بايت وأيضًا 256 جيجا بايت و512 جيجا بايت، ولكن ايفون 13 لا يوجد منه النسخة الأعلى وهي 1 تيرا بايت وعلى الرغم من هذا الاختلاف إلا أن الجهازين حققا نفس النجاح في محيط الوطن العربي.