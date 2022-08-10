نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف آيفون 14 برو ماكس تعرف على مواصفات وعيوب الهاتف المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 14 تستعد شركة آبل لطرح أحدث إصداراتها خلال الفترة القادمه وهو هاتف آيفون 14 برو ماكس، ومن المتوقع أن تصدر شركة آبل نسخه مصغرة من هاتف 14 برو ماكس وهي نسخة iPhone 14 pro Max mini وسيكون سعرها أقل من السعر الفعلي للهاتف، ومن المرجح أن يتم طرح هاتف 14 برو ماكس 13 سبتمبر المقبل 2022 حيث صدرت أنباء شبه مؤكده عن ذلك.

مواصفات هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max يهيمن هاتف Apple القادم حاليًا على محركات البحث حيث تم نشر العديد من التقارير بإيجاز تشرح المواصفات التي أضافتها Apple لهذا الهاتف القادم. مع السطر التالي تحقق من أهم المعلومات الحالية المتوفرة حاليًا حول هاتف Apple iPhone 14 Pro.

توقعات هاتف أيفون 14 برو ماكس

أطلقت شركة آبل نسخة رسمية من المجسم المحاكي لهاتف آيفون 14 برو ماكس، وبحسب أحدث التسريبات فإن الهاتف يأتي بالمواصفات التالية:

الهاتف مصنوع من الزجاج وعليه إطار من الألمنيوم للحماية ووزنه 226 جرام.

وتأتي الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وحجمها 6.7 بوصة.

الكاميرا الخلفية في هاتف آيفون 14 برو ماكس تأتي بدقه 45 بيكسل وهناك كاميرا أخرى للعزل وواحدة للمساحات الواسعة.

عن الهاتف شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس.

عن الهاتف شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس. يأتي الهاتف مع معالج قوي من نوع Apple A16 Bionic سداسي النواة، ومعالج الرسوميات Apple GPU خماسي النواة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بأربعة ألوان هم الرمادي والفضي والذهبي والازرق.

الهاتف بنظام تشغيل iOS v15.

عيوب هاتف آيفون 14 بروماكس

تم التوصل إلى عيوب هاتف أيفون 14 برو ماكس من خلال التسريبات التي تم نشرها عن الهاتف وهي:

الهاتف لا يدعم وصلة Aux.

كما أن بطاريته سعتها منخفضة 4500 مللي أمبير.

كما أن بطاريته سعتها منخفضة 4500 مللي أمبير. كما أنه بالإضافة إلى أن الشاحن ليس بالسرعة الكافية فهي 20 وات فقط، مقارنة بالهواتف من الفئة المتوسطة التي لها قدرة عالية على الشحن تصل إلى 120 وات.

حيث أنه في هذا الهاتف يكون والكاميرا الأمامية تستحوذ على مساحة كبيرة من الشاشة كما أن هناك توقعات بأن الهاتف لن يدعم بصمة الوجه.

كما أنه لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية.

نتمنى نكون افدناكم ببعض المعلومات حول الهاتف انتظروا التحديثات. سعدنا بوجودكم معانا.