نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب أيفون 14 برو ماكس الجديد iPhone 14 Pro Max والسعر المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات وعيوب أيفون 14 برو ماكس الجديد، يعتبر من اهم الهواتف الذكية التي انتجتها شركة ابل العالمية حيث يمتلك الكثير من المميزات و الإمكانيات العملاقة، ويعتبر أيفون برو ماكس الجديد هو الأغلى في السلاسل التي قدمت من قبل في مواصفاته ومميزاته الكبيرة، والجميع يتساءل وخصوصا من الأشخاص محبي هواتف الايفون في جميع أنحاء العالم عن مميزات وعيوب iPhone 14 Pro Max، ونحن من خلال هذه المقالة سوف نجيب على كل هذه الأسئلة لتقديم المعلومة بشكل صحيح، مميزات أيفون 14 برو ماكس الجديد انه يمتلك شاشه كبيره مقاس 6.71 ويعمل من خلال معالج A16 Bionic، وقد أصدرت شركة ابل الأمريكية نسخه رسميه من هاتف أيفون 14 برو ماكس على أن يتم نزوله في الأسواق العالمية في الأيام المقبلة، مواصفات أيفون 14 برو ماكس الجديد انه لا يوجد هاتف اخر تم أصدارة بإمكانيات هذا الهاتف العملاق، وعند نزوله سوف تبدأ عمليات الشراء في جميع دول العالم بشكل كبير جدا.

مميزات وعيوب أيفون 14 برو ماكس الجديد

هاتف أيفون 14 برو ماكس يأتي في سلسلة شركة ابل الأمريكية لهذا العام 2022، ويمتلك الكثير من المميزات ويعتبر هو من النسخ الأعلى من 14 iPhone من حيث الأداء والمواصفات والسعر أيضا وفى الشكل العام أيضا حيث كما وضحنا انه يمتلك شاشه كبيره ومميزه، واهم الأسئلة التي يتم طرحها مت قبل محبي هواتف شركة Apple الأمريكية هي مميزات وعيوب أيفون 14 برو ماكس الجديد، ويمتلك iPhone 14 Pro Max ذاكره وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، ويبلع طول الهاتف الطول 163.1 ملم العرض 74.2 ملم سُمك الموبايل 7.8 ملم الوزن يصل إلى 196 جرام ويمتلك ايطار خلفي وأمامي من الألومنيوم، وسوف نتعرف على سعر أيفون 14 برو ماكس الجديد وهذه تعتبر اهم معلومه الكثيرين يرغبون في معرفتها.

مواصفات كاميرا أيفون برو ماكس

تأتي كاميرا أيفون برو ماكس الجديد بدقه 48 ميجابكسل للكاميرا الخلفية ويعنى هذا أن كاميرا الهاتف بها دقه كبيره جدا، أما بخصوص الكاميرا الأمامية للهاتف فتاتي بدقه 12 ميجابكسل ويعتبر هذا احد اهم مميزات iPhone 14 Pro Max.

سعر أيفون 14 برو ماكس الجديد

يختلف سعر أيفون برو ماكس الجديد من دوله إلى اخرى حيث يعتبر سعر أيفون 14 برو Max في السعودية حوالى 5000 ريال سعودي ومثله في دولة الإمارات والكويت، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فسعره هو 1200 دولار أمريكي.

عيوب أيفون 14 برو ماكس