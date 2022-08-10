نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل PES 2022 موبايل الموسم الثاني والحصول على كوينز بيس 2022 مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل PES 2022 موبايل الموسم الثاني ، يستعد محبي ومستخدمي لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل. التحديث الجديد الذي يحمل الكثير والكثير من المميزات المفقودة في الموسم الحالي. وذلك بعد أن تم إصدار الموسم الحالي. وبه المشاكل الكثيرة مما أدي إلى نزول تقييم اللعبة في جوجل بلاي إلى تقييم 3.2 نجوم. وينتظر محبي اللعبة من كونامي الكثير لإصلاح هذه المشاكل ونزول مسابقات جديدة في اللعبة. واليوم سوف يتم عرض طريقة تنزيل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني كما سنعرض أيضا طريقة الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا. وذلك من خلال التالي.

طريقة تحميل PES 2022 موبايل الموسم الثاني

ليس لدينا الكثير من الوقت لانتظار اللعبة حيث ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الجديد من إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني. وذلك يوم الخميس الحادي عشر من أغسطس الجاري. وذلك بعد إشعار من كونامي لكل مستخدمي اللعبة كما تم إصدار منشور خاص بها على تويتر يفيد بهذا الموعد الرسمي الذي سيكون تغيير كبير. وهذه فرصة أخيرة لكونامي لإصلاح المشاكل ورجوه تقييمها مرة أخرى إلى القمة. ويمكن تحميل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني من خلال خطوات بسيطة ورسمية من خلال الفقرة المقبلة.

كيف يتم تنزيل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني

صباح الخميس تحديدا الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مصر والتاسعة صباحا بتوقيت السعودية. سوق يتم نزول إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني عبر المنصات الرسمية والتي سوف نعرض خطوات الحصول عليها من خلال الأتي.

يجب التأكد من اتصال هاتفك الأندرويد بالأنترنت.

كما يجب أن يتم الدخول عبر جوجل بلاي والبحث عن efootball 2022 mobile season 2 .

. بعد ذلك يتم النقر على UPDATE. وفي خلال دقائق سوف يتم تنزيل التحديث حيث أن حجم التحديث سوف يتراوح بين 300 ميجا حتى 500 ميجا.

ويرجى ملاحظة أنه يمكن الدخول على اللعبة مباشرة وسوف تطلب التحديث وعند الموافقة يتم تحويل اللاعب إلى جوجل بلاي ليتم الحصول على طريقة تحميل PES 2022 موبايل الموسم الثاني .

طريقة الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا

شحن كوينز بيس 2022 مجانا هو شئ مهما جدا ونحن ننتظر في تنزيل بيس 2022 موبايل الموسم الثاني إضافة في اللعبة من كونامي ليتم شحن الكوينزات بطريقة مجانية. حيث صرحت كونامي بأن في efootball 2022 mobile season 2 سيكون بها إمكانية شحن الكوينز مجانا من خلال. أيقونة MATCH PASS. وهي عبارة عن منافسات مع مستخدمين اخرين ويتم الحصول على الكوينز بعد مكسب هذه المباريات. كما أن عدد الكوينزات غير محدد ولكن متوقع الحصول على 400 كوينز أسبوعيا مجانا.

والآن عزيزي المستخدم لقد تعرفنا سويا على طريقة تحميل PES 2022 موبايل الموسم الثاني كذلك تم معرفة كيفية الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا. نتمنى لكم الاستمتاع بالموسم الجديد كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.