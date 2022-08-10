نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد كيدز للأطفال الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية.. لتنمية مهارات طفلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة جذبت قناة ماجد كيدز للأطفال اهتمام الآباء والأمهات قبل الأطفال، وذلك لما تقدمه من محتوى جيد ومتميز يساعد على تنمية مهارات الطفل، حيث تقدم قناة ماجد العديد من البرامج التعليمية والترفيهية التي تساعد الأطفال على حفظ الأرقام والحروف، بالإضافة إلى طرق الجمع والطرح، وكيفية حساب الأرقام، مما يجعل من قناة ماجد كيدز للأطفال قناة متكاملة ترفيهية وتعليمية بامتياز.

حيث تقدم القناة مجموعة متميزة من البرامج التي تجمع ما بين التعليم والترفيه، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة التي تجذب الأطفال إليها، كما أنها لاقت إعجاب الآباء والأمهات لأنها تساعد الأطفال على قضاء أوقات الفراغ بشكل جيد يجمع ما بين الترفيه من أغاني ورسوم متحركة وما بين برامج تعليمية مفيدة للأطفال.

ولذلك ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة ماجد الجديد على الأقمار الصناعية ” النايل سات وعرب سات” ونستعرض الآن من خلال موقع ثقفنى، جديد ترددات قناة ماجد كيدز للأطفال كالتالي:-

تردد قناة ماجد كيدز للأطفال 2022 على النايل سات

تبث قناة ماجد للأطفال برامجها انطلاقا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لتشمل كافة أنحاء الوطن العربي، ولاستقبال القناة من مصر وشمال أفريقيا يرجى ضبط إعداد جهاز الاستقبال كالتالي:-

تردد: 11526 معامل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 6/5 جودة: SD

ولاستقبال تردد قناة ماجد كيدز للأطفال 2022 بجود HD يرجى ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

تردد: 11411 معامل الترميز: 30000 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 4/3 بجودة: HD

تردد قناة ماجد الجديد 2022 على عرب سات

لاستقبال تردد قناة ماجد في المملكة العربية السعودية وآسيا، يرجى تحديث إعدادات جهاز الاستقبال على الترددات التالية:-

تردد: 11804 معامل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 3/4 بجودة: SD

قناة ماجد كيدز للأطفال

وتعد قناة ماجد كيدز واحدة من سلسلة قنوات شبكة أبو ظبي الإعلامية، والتي بدأت بثها عام 2015، والتي تقدم محتواها بالمجان على مدار اليوم، لتحظى بشعبية كبيرة خلال وقت قصير، حيث تقدم الكثير من البرامج الترفيهية والتعليمية بالإضافة إلى بعض الأغاني الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى أكبر مكتبة للشخصيات الكرتونية في الشرق الأوسط، حيث كانت من أولى القنوات في عرض برامج الأطفال المتميزة.