نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وأسعار هاتف شاومي ريدمي K50i في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة شاومي من أشهر الشركات المصنعة لسلسلة ريدمي المعروفة في الأسواق، ولقد أصدرت مؤخرا شركة شاومي هاتف ريدمي K50i والذي تم طرحه في السوق حديثا، حيث قد بدأ عرض الهاتف للسوق في دولة الهند، حيث يتمتع الهاتف بعدة مميزات مثل أنه يتمتع ببطارية قوية تعمل لوقت طويل حيث تبلغ سعة البطارية ٤٤٠٠ ملي أمبير، وغيرها من المميزات، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال مميزات هذا الهاتف وأسعاره في الأسواق.

مميزات هاتف ريدمي K50i

من المعروف أن سلسلة هواتف ريدمي لهاتف شاومي تصمم بمعالج قوي وسريعة لتنساب أفضل وأهم الألعاب بتقنية عالية، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن أهم المميزات التي يتضمنها الهاتف ريدمي k50i وإليكم هذه المميزات موضحة كالتالي.

يتميز الهاتف مثل باقي سلسلة ريدمي بمالج قوي يقوم بتشغيل أحدث وأثقل الألعاب دون تأثير على الجهاز، حيث يتوفر بمعالج Exynos 2100.

كما أنه يدعم الهاتف الشاحن السريع حيث يصل ١٢٠ واتمن حيث سرعة الشحن.

كما أنه يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية وخلفية ذات تقنية وجودة عالية لتسجيل أجمل وأنقي الفيديوهات.

كما أنه يأتي الهاتف مزود بميزة هامه وهو أنه مقاوم للأتربة والغبار ورذاذ الماء، ويعد شكل الهاتف جذاب وانسيابي مصنوع من الزجاج، ومقاوم للخدش أيضا.

كما أنه يأتي الهاتف بشاشة ذات مساحة كبيرة حيث تبلغ مساحة الشاشة ٦.٦ بوصة وتصل إلى معدل تحديث ١٤٤ هيرتز، والذي يسمح لك برؤية أفضل

أسعار هواتف ريدمي k50i

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المميزات لهذا الهاتف، سوف نوضح لكم أسعار هاتف ريدمي K50i موضحة كالتالي.