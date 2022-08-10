انت الان تتابع خبر بألوان جديدة سحرت الجميع .. سامسونج جالكسي اس 23 الترا يظهر بشكل جذاب والكشف عن أهم 4 ميزات فريدة فيه!! (صور) والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- منذ مدة انتشرت تسريبات و شائعات بسرعة وذلك عن السلسلة الجديدة الهواتف سامسونج جالكسي اس 23 (Galaxy S23)..

واليوم في تسريبات جديدة، الا أن المرة هذه جاءوا حول هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا (Samsung Galaxy S23 Ultra) تحديدًا.

وقام حساب “Shadow_Leak” الشهير على تويتر مجموعة من الصور بألوان حذابة مع الكشف عن أبرز وأهم 4 ميزات في الهاتف قبل الإطلاق.

مواصفات سامسونج جالكسي اس 23 الترا والتصميم يظهران في التسريبات

وفقًا للمصدر، سيأتي هاتف Galaxy S23 Ultra مع شاشة من نوع “OLED” توفر معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هيرتز. أما بخصوص الأداء، يقال أن الهاتف سيعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen2، وأحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 13.