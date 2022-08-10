انت الان تتابع خبر وحش خارج عن الطبيعة من لامبورجيني .. سيارة جاهز لافتراس الكثبان الرملية بشكل جديد وقوة خرافية! والان مع التفاصيل

تصميم لامبورجيني الخاص بالطرق الوعرة

رياض -احمد صلاح- بالضبط كـاي مصنع سيارات، لم تكن لامبورغيني محصنة ضـد جنون سيارات الدفع الرباعي، بعـد كل شيء سيارات الدفع الرباعي هـي ما يرغب اكثر الناس بشرائه هذه الأيام، وتعـد الأنواع هذه من المركبات التي ستقوم بتمويل هـذه العلامات التجارية لـ مواصلة صنع السيارات الخارقة التي نعشقها.

تعـد لامبورغيني LMXX2 سيارة نموذجية مـن تصميم مايكل هريتزكريغ حيث ان رسم السيارة وتصميمها جاء عبـر Gravity Sketch، م انع عرض السيارة في نهاية المطاف فـي Cinema4D، ثم بعد ذلك اضافت اللمسات الأخيرة فـي Photoshop، والمخرج النهائي هـي صورة لهذا الوحش الذي يكون جاهزًا ليكون أسرع مركبة تجوب الكثبان الرملية، في دبي على سبيل المثال.

تم إنشاء لامبورجيني LMXX2 لمسابقة AGP على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، باستخدام الكلمات الرئيسية Desert + Lamborghini + Future.

من الواضح أن هذا التصميم سيقتصر على الأعمال الفنية الرقمية، نظرًا لأن خطوطه الحادة وتصميمه الغريب لن يتوافق بالتأكيد مع لوائح سلامة المشاة. في الأساس، من المحتمل أن تكون لامبورجيني LMXX2 بمثابة عرض لنوع الماكينة التي يمكنك إنشاؤها إذا كان هدف الشركة هو إنشاء أفضل سيارة للطرق الوعرة. وهذا يعني أن لديك الحرية في عدم الحاجة إلى الامتثال لأي لوائح للسلامة أو الانبعاثات، مما يؤدي إلى إنشاء مركبة بدافع الشغف فقط.

محرك لامبورجيني المتوقع

بالحديث عن كل هذه التفاصيل المتواجدة في سيارة لامبورجيني، فيبقى لنا ان نحلل ما هو المحرك الذي سوف يتواجد داخل هذا الوحش، هل يجب أن يكون محرك V 12 بقوة 808 حصانًا وهو المحرك الخاص بسيارة سيان Sián FKP 37، أم أنه محرك أكثر تواضعًا مثل محرك V 10 بقوة 630 حصانًا من هوراكان Huracan STO.

أيضا ربما سيكون محرك V8 المزدوج التوربيني بقوة 650 حصانًا الذي يعمل على تشغيل اوروس Urus. في كلتا الحالتين، تمتلك لامبورجيني مجموعة من المحركات عالية الأداء التي ستناسب بالتأكيد في تشغيل هذا الوحش على الطرق الوعرة