نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى منصة تواصل اجتماعي.. تحديث واتساب الذهبي الجديد بكل مميزاته الرائعة فعلا يستحق التجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الوتساب واحدًا من أهم وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبح لا غنى عنها في يومنا هذا، وهناك عدة برامج تحمل اسم الواتساب منهم الواتساب الذهبي والذي له العديد من المميزات إذ يستخدمه البعض في قراءة الرسائل التي قام الشخص الآخر في مسحها، ونقدم لكم من خلال المقال طريقة تحديث واتساب الذهبي بالخطوات.

تحديث واتساب الذهبي

بعد إصدار التحديث الجديد لبرنامج الواتساب الذهبي في الثامن عشر من يونيو لعام 2022، رقم اصدار الواتس آب لهذا العام v14، أما عن ترخيصه فهو مجاني، وحجم الإصدار الجديد للبرنامج 54 ميجابايت، وبإمكانك تغيير الخصوصية لتمنع إخفاء الحالة، كما يمكنك إضافة العديد من اللغات والعمل بها في التطبيق.

مميزات تحديث برنامج الواتساب الجديد

يمتاز الواتساب الذهبي عن غيره من البرامج الأخرى لهذا التطبيق بالعديد من المميزات والتي تم تحديثها في الاصدار الجديد، من هذه المميزات ما يلي:

يمكنك اختيار على علامة + حتى تضيف العديد من الرموز التعبيرية على الرسائل المرسلة والمستلمة.

إذا دخلت على الرسائل المستلمة والمرسلة مرتين متتاليتين، فستظهر علامة اللايك على الرسالة.

بينما في حالة أنك تريد نشر حالة خاصة برقمك فترسل لك إدارة الواتس آب رسالة للتأكيد.

كما في حالة تغيير أحد الصورة الخاصة بك فستصلك رسالة إشعار لذلك.

أيضا أصبح الواتس آب ذات تأثيرات عند تمريره سواء للأعلى أو للأسفل.

علاوة على ذلك ستسا عدك خاصية البصمة في إخفاء رسائلك.

عدك خاصية البصمة في إخفاء رسائلك. بينما عند إرسال رسائل صوتية يمكنك التحديث الجديد من تغيير صوتك إلى عدة أصوات.

عند إرسال رسائل صوتية يمكنك التحديث الجديد من تغيير صوتك إلى عدة أصوات. كما قامت إدارة الواتساب بالعمل في حل المشاكل التي كانت تواجه تنزيل الثيمات في الإصدار القديم.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك أن تخفي قراءتك لحالة الآخرين.

يمكنك أن تخفي قراءتك لحالة الآخرين. كما يقوم الواتس آب بتحديثه الجديد بالتخلص من الملفات الغير مهمة في الجهاز.

أيضا يمكن إضافة العديد من الأشكال على حالة الواتس آب.

في نهاية مقال تحديث واتساب الذهبي فقد عرضنا لكم لينك يمكنك من خلاله تحميل التحديث الجديد، كما عرضنا لكم أهم ما يميز هذا الإصدار، وأهم ما يتميز به الواتس آب الذهبي عامةً فهذا التطبيق مميز عن غيره من التطبيقات.