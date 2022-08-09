نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “للفئة المتوسطة بأقل سعر للشراء” لعشاق علامة اوبو التجارية هاتف Oppo A76 بتقنية الجيل في المقال التالي
سعر مواصفات هاتف Oppo A76 هذا ما تكثر عنه عمليات البحث من قبل الالاف من عشاق الهواتف الذكية الحديثة، ونلقي اليوم الضوء على هاتف Oppo A76 الذي يحتوي على أعلي التقنيات مع تصميمه الانيق والمميز جعله الأكثر اقبالا، وذلك بخلاف العلامة التجارية لهواتف اوبو فهي الرائدة على الساحة وذلك نظرا للمواصفات التي يتم تزويد الهاتف بها وبالمقارنة مع سعره نجده منافس قوي للهواتف الذكية الأخرى، ومن هذا المنطلق نتطلع مع زوار موقعنا ثقفني كافة التفاصيل حول هاتف Oppo A76 ومزاياها ولعل اهمها الكاميرا صاحبة الدقة والوضوح التي يمتاز بها الهاتف.
مواصفات هاتف Oppo A76
تتميز مواصفات موبايل اوبو A97 بحزمة من التقنيات عالية الجودة التي تصب في خدمة مستخدميه، واكثر ما يجعله الأفضل على الاطلاق أنه يدعم الفئة المتوسطة، واليكم مواصفات الهاتف ومزاياه قبل الشراء
- يأتي الهاتف بابعاد«164.4 × 75.7 × 8.4 ملم (6.47 × 2.98 × 0.33 بوصة)»
- يصل وزن الهاتف قرابة 189 جراما.
- صمم الهاتف مع خامات بلاستيك تحمبه من الغبار والماء مع مظهر خارجي انيق.
- يأتي الهاتف مع بطارية 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع وتصل سعتها 33 واط، وتشحن من USB
- يدعم الهاتف نظام تشغيل شريحتين مع كارت ميموري 256 جيجا.
- يدعم الهاتف خاصية التشغيل ببصمة الإصبع.
- يدعم الهاتف خاصية التشغيل بالتعرف على الوجه.
- يأتي الهاتف مع شاشة تشغيل بحجم 6.56 بوصة
- يأتي الهاتف مع مشغل الشبكات 2G, 3G, 4G.
- يأتي الهاتف مع نظام تشغيل اندوربد 11.
- متوفر للهاتف لون الاسود واللون الأزرق.
سعر هاتف Oppo A76 الجديد كليا
اما عن سعر هاتف Oppo A76 الجديد كليًا، تختلف قيمة سعر الهاتف من إصدار لاصدار أخر، فعن النسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 جبجابايت يأتي في مصر بسعر 3,500 جنيه، واليكم أخر اسعار للهاتف في الأسواق العربية مع العلم قد تختلف الأسعار من حين لآخر.
- سعر الهاتف بالدولار تصل قيمته 225 دولار امريكي.
- سعر الهاتف فى مصر 3,500 جنيه مصري.
- بلغ قيمة سعر الهاتف في الجزائر نحو316,307 دينار جزائري.
- يلغ سعر الهاتف فى السعودية نحو 850 ريال سعودي.
- بلغ سعر الهاتف في الإمارات نحو 833 درهم اماراتي.
- بلغ سعر الهاتف فى العراق نحو331,000 دينار عراقي
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