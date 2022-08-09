“للفئة المتوسطة بأقل سعر للشراء” لعشاق علامة اوبو التجارية هاتف Oppo A76 بتقنية الجيل

سعر مواصفات هاتف Oppo A76 هذا ما تكثر عنه عمليات البحث من قبل الالاف من عشاق الهواتف الذكية الحديثة، ونلقي اليوم الضوء على هاتف Oppo A76 الذي يحتوي على أعلي التقنيات مع تصميمه الانيق والمميز جعله الأكثر اقبالا، وذلك بخلاف العلامة التجارية لهواتف اوبو فهي الرائدة على الساحة وذلك نظرا للمواصفات التي يتم تزويد الهاتف بها وبالمقارنة مع سعره نجده منافس قوي للهواتف الذكية الأخرى، ومن هذا المنطلق نتطلع مع زوار موقعنا ثقفني كافة التفاصيل حول هاتف Oppo A76 ومزاياها ولعل اهمها الكاميرا صاحبة الدقة والوضوح التي يمتاز بها الهاتف.

مواصفات هاتف Oppo A76

تتميز مواصفات موبايل اوبو A97 بحزمة من التقنيات عالية الجودة التي تصب في خدمة مستخدميه، واكثر ما يجعله الأفضل على الاطلاق أنه يدعم الفئة المتوسطة، واليكم مواصفات الهاتف ومزاياه قبل الشراء

يأتي الهاتف بابعاد«164.4 × 75.7 × 8.4 ملم (6.47 × 2.98 × 0.33 بوصة)»

يصل وزن الهاتف قرابة 189 جراما.

صمم الهاتف مع خامات بلاستيك تحمبه من الغبار والماء مع مظهر خارجي انيق.

يأتي الهاتف مع بطارية 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع وتصل سعتها 33 واط، وتشحن من USB

يدعم الهاتف نظام تشغيل شريحتين مع كارت ميموري 256 جيجا.

يدعم الهاتف خاصية التشغيل ببصمة الإصبع.

يدعم الهاتف خاصية التشغيل بالتعرف على الوجه.

يأتي الهاتف مع شاشة تشغيل بحجم 6.56 بوصة

يأتي الهاتف مع مشغل الشبكات 2G, 3G, 4G.

يأتي الهاتف مع نظام تشغيل اندوربد 11.

متوفر للهاتف لون الاسود واللون الأزرق.

سعر هاتف Oppo A76 الجديد كليا

اما عن سعر هاتف Oppo A76 الجديد كليًا، تختلف قيمة سعر الهاتف من إصدار لاصدار أخر، فعن النسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 جبجابايت يأتي في مصر بسعر 3,500 جنيه، واليكم أخر اسعار للهاتف في الأسواق العربية مع العلم قد تختلف الأسعار من حين لآخر.