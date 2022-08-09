نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات سعر وموعد نزول أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في الإمارات والسعودية في المقال التالي
لقد تم الإصدار الجديد من شركة أبل الأمريكية بإطلاق آيفون 14 بروماكس كأفضل هاتف ذكي في سلسلة أبل لعام 2022م ويحمل العديد من المميزات ويعتبر هو النسخة الأعلى من حيث السعر والمواصفات والأداء هو الأحدث بشكل عام والتي يأتي مع مواصفات شبيها جدا من الايفون السابق 13 بروماكس والذي توقع نزوله بمميزات هائلة وهو من الهواتف الذكية عالية الجودة والتقنية الممتازة.
مواصفات آيفون 14 بروماكس كالتالي
- جسم الهاتف. آيفون 14 بروماكس تم تصنيعه زجاج من الخلف مع فريم من الألومنيوم.
- الوزن. 226 حجم
- السماكة. 7.4 ملم
- نظام التشغيل. الهاتف آيفون 14 بروماكس يأتي بنظام التشغيل iOS .
- شرائح الاتصال شريحة اتصال واحدة تدعم الشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس شريحة إلكترونية.
- ويتميز الجهاز ايفون 14 بروماكس بشكل انسيابي أنيق جداً ورائع.
- يتميز بشاشة بمساحة 6.72 بوصة.
- بينما معدل الترميز في الجهاز ايفون 14 بروماكس هو 120 هرتز.
- ويتميز أيضاً بكاميرا خلفية في آيفون 14 بروماكس بدقة 45 ميجابكسل بينما يوجد كاميرا أخرى للعزل وواحدة للمساحات الشاسعة.
- لا يوجد حواف جانبية للهاتف.
- ويدعم الهاتف آيفون 14 بروماكس بتقنية البلوتوث وربما يدعم أيضاً الواى فاي.
- المتوقع يصل سعه الهاتف إلى 2 تيرابايت.
- بينما السعه الداخلية للهاتف آيفون 14 بروماكس تصل إلى 128 جيجا.
- تصل الرامات في آيفون 14 بروماكس إلى 8 جيجا.
موعد نزول الهاتف آيفون 14 بروماكس
من المتوقع نزول آيفون 14 بروماكس في الأسواق خلال سبتمبر المقبل من شركة أبل الأمريكية بينما تشمل أيضاً طرح ساعة أبل الجديدة.
بينما موعد نزول الهاتف آيفون 14 بروماكس في الشرق الأوسط المتوقع فبراير المقبل يتم نزول آيفون 14 بروماكس أولاً في المملكة العربية السعودية وبعد ذلك دول الإمارات بعد ذلك باقي الدول العربية خلال الفترة المقبلة ولذلك لا بد من متابعة آخر المستجدات في ايفون 14 برو ماكس .
السعر المتوقع iPhone 14 Pro Max
- في المملكة العربية السعودية 5100 ريال سعودي بالنسبة لحجم 256 جيجا بايت، بينما حجم 512 جيجا بايت سعره 5700 ريال سعودي.
- سعره في الإمارات ودبي حوالي 6000 درهم إماراتي.
- يبلغ سعر ايفون 14 برو max في مصر حوالي 24.000 جنيه بالنسبة لحجم 256 جيجا بايت، وحجم 512 جيجا بايت يصل سعره إلى 28 ألف جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات سعر وموعد نزول أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في الإمارات والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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