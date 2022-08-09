توقعات سعر وموعد نزول أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في الإمارات والسعودية

لقد تم الإصدار الجديد من شركة أبل الأمريكية بإطلاق آيفون 14 بروماكس كأفضل هاتف ذكي في سلسلة أبل لعام 2022م ويحمل العديد من المميزات ويعتبر هو النسخة الأعلى من حيث السعر والمواصفات والأداء هو الأحدث بشكل عام والتي يأتي مع مواصفات شبيها جدا من الايفون السابق 13 بروماكس والذي توقع نزوله بمميزات هائلة وهو من الهواتف الذكية عالية الجودة والتقنية الممتازة.

مواصفات آيفون 14 بروماكس كالتالي

جسم الهاتف. آيفون 14 بروماكس تم تصنيعه زجاج من الخلف مع فريم من الألومنيوم.

الوزن. 226 حجم

السماكة. 7.4 ملم

نظام التشغيل. الهاتف آيفون 14 بروماكس يأتي بنظام التشغيل iOS .

شرائح الاتصال شريحة اتصال واحدة تدعم الشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس شريحة إلكترونية.

ويتميز الجهاز ايفون 14 بروماكس بشكل انسيابي أنيق جداً ورائع.

يتميز بشاشة بمساحة 6.72 بوصة.

بينما معدل الترميز في الجهاز ايفون 14 بروماكس هو 120 هرتز.

ويتميز أيضاً بكاميرا خلفية في آيفون 14 بروماكس بدقة 45 ميجابكسل بينما يوجد كاميرا أخرى للعزل وواحدة للمساحات الشاسعة.

لا يوجد حواف جانبية للهاتف.

ويدعم الهاتف آيفون 14 بروماكس بتقنية البلوتوث وربما يدعم أيضاً الواى فاي.

المتوقع يصل سعه الهاتف إلى 2 تيرابايت.

بينما السعه الداخلية للهاتف آيفون 14 بروماكس تصل إلى 128 جيجا.

تصل الرامات في آيفون 14 بروماكس إلى 8 جيجا.

موعد نزول الهاتف آيفون 14 بروماكس

من المتوقع نزول آيفون 14 بروماكس في الأسواق خلال سبتمبر المقبل من شركة أبل الأمريكية بينما تشمل أيضاً طرح ساعة أبل الجديدة.

بينما موعد نزول الهاتف آيفون 14 بروماكس في الشرق الأوسط المتوقع فبراير المقبل يتم نزول آيفون 14 بروماكس أولاً في المملكة العربية السعودية وبعد ذلك دول الإمارات بعد ذلك باقي الدول العربية خلال الفترة المقبلة ولذلك لا بد من متابعة آخر المستجدات في ايفون 14 برو ماكس .

السعر المتوقع iPhone 14 Pro Max