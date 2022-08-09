نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعر المتوقع ومواصفات الجهاز ايفون ١٤ برو ماكس المنتظر نظهورة بالاسواق قريبا في المقال التالي
السعر المتوقع ومواصفات الجهاز ايفون ١٤ برو ماكس، تسعى شركة apple إلى عمل الكثير من التحديثات لعام ٢٠٢٢ حيث إصدرت هاتف ١٤ برو ماكس الذي أحدث ضجة بين الأشخاص والذي يتميز بالعديد بالمواصفات التي لا مثيل لها والتي تنافس العديد من الهواتف الأخرى وسوف نتناول خلال تلك المقال اهم مميزات تلك الهاتف كما سنتعرف على سعره في الكثير من الدول.
السعر المتوقع والمواصفات للهاتف ايفون 14 برو ماكس
السعر المتوقع ومواصفات هاتف ١٤ برو ماكس
يتميز تلك الهاتف بالكثير من المواصفات وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور:
- يُصنع تلك الهاتف من الزجاج المقاوم للخدش المصنوع من الأمام والخلف مما يجعله لامع وملمسه مميز.
- يتميز تلك الهاتف بأنه مقاوم للماء لأكثر من نصف ساعة.
- تصل سعة هاتف ١٤ برو ماكس حوالي ١٢٨ و٢٥٦ و٥١٢ و١٠٠٠جيجا بايت.
- يتميز هاتف ١٤ برو ماكس بأنه خفيف الوزن فيصل وزنه إلى حوالي 196 جرام.
- توجد العديد من الألوان لتلك الهاتف منه الأبيض والأسود والرمادي والأزرق.
مميزات اضافية للجهاز ايفون 14 برو ماكس
كما صرحة الشركة ان الهاتف ايفون 14 برو ماكس سوف يكون من اكثر الهواتف المميزة للكثير من المميزات الاضافية التى تم اتاحتها به ليناسب جميع المستخدمين واليكم بعض المميزات بهاتف ايفوت 14 برو ماكس.
- تتميز هاتف ١٤ برو ماكس بأنه يملك شاشة عالية الجودة من نظام Dolby vision كما يصل حجم الشاشة إلى ٦.٧٢ بوصة.
- اكثر ما يميز شركة apple هي جودة الكاميرا وخاصة في تلك الهاتف حيث تصل جودة الكاميرا الأمامية إلى ١٢ ميجا بكسل والخلفية ثلاث كاميرات ٤٨،١٢،١٢ ميجا بكسل.
- يمتلك هذا الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى ٨ جيجا.
- يتميز أيضًا بخاصية اللمس المتعدد.
- يصل طول تلك الهاتف إلى ١٦٣ملي.
- كما يصل عرضه إلى ٧٦ملي.
سعر هاتف ١٤ برو ماكس
- يختلف سعر هاتف ١٤ برو ماكس فيصل إلى:
- في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ١٣٥٠ دولار.
- كما يصل في مصر ٢٣٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠ جنيه مصري.
- يصل سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية ٩٥٠٠ ريال سعودي.
- كما يبلغ سعره في الإمارات حوالي ٩٨٠٠ درهم.
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