نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Nova Y70 مواصفات هاتف هواوي الجديد | مراجعة الهاتف والأسعار في المقال التالي

Huawei Nova Y70 هاتف جديد وإصدار آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة هواوي لهذا العام 2022. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق النسخة الجديدة من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـNova وهو هاتف Huawei Nova Y70. ينطلق الهاتف في فئة الهواتف الاقتصادية والتي تناسب مجموعة كبيرة من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم. فالهاتف يقدم أداء جيد مع المعالج الـKirin 710 الخاص بشركة Media-Tek. كما يتوفر أيضاً مع شاشة IPS LCD تأتي بحجم 6.75 إنش وبجودة HD+ كأغلب الهواتف الأخري من نفس الفئة السعرية. كذلك يقدم الهاتف تجربة تصوير جديدة مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميجا بكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل أيضاً. كذلك الهاتف متوفر مع بطارية بحجم عملاق 6000 مللي وبسرعة شحن 22.5 وات أيضاً ، وبالتالي يقدم الهاتف تجربة استخدام مستمرة لفترة طويلة. ويُذكر أيضاً ان للشركة هواتف أخري ضمن نفس العائلة مثل : Huawei Nova Y90 ، Huawei Nova 10 ، Huawei Nova 10 pro. وفيما يأتي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Huawei Nova Y70 الجديد من شركة هواوي. مواصفات هاتف Huawei Nova Y70 : ‌أولاً: يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 199 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يتوفر الهاتف بإمكانية تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

كذلك يمكن أيضاً زيادة مساحة التخزين المتاحة في الهاتف ، وذلك لتوافر المدخل الخاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

أيضاً لم تعلن الشركة عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع TFT LCD بحجم 6.75 إنش ، مع جودة HD+ وبدقة 720×1600 بكسل.‌

بحجم 6.75 إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 260 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 والتي تتوفر في جميع الأجهزة الذكية الحديثة ، وبالتالي توفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب. الأداء : ‌يأتي الهاتف مع واجهة مستخدم هواوي الخاصة والمميزة EMUI 12 .‌

.‌ لكن الهاتف لا يأتي مع دعم كامل لخدمات شركة جوجل بشكل رسمي.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Kirin 710 ، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 14 نانو متر.‌

وهو ، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بأربعة أنوية من نوع Cortex-A73 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري من نوع Cortex-A53 ، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.7 جيجا هيرتز.‌

، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك يوجد بالهاتف معالج رسوميات GPU خاص من شركة ARM ، ويتوفر من نوع Mali-G51 MP4 .‌

خاص من شركة ، ويتوفر من نوع .‌ يتوفر أيضاً من الهاتف إصدار وحيد فقط من مساحة التخزين المتوفرة ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 4 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام.‌ كما تأتي ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية من النوع السريع UFS 2.1 ، لتحسين سرعة عرض وقراءة البيانات. كاميرا هاتف Huawei Nova Y70 : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة ‌كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية الـPDAF.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، مع دعم خاصية ‌الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي وجود زاوية تصوير واسعة حتي 120° .‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، بالإضافة إلي وجود زاوية تصوير واسعة حتي .‌ أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير البورترية والعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ‌تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كذلك يتوفر الهاتف أيضاً بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Huawei Nova Y70 مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers ، إلا أنها توفر تجربة صوتية مقبولة بالنسبة لفئة الهاتف السعرية.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع ، إلا أنها توفر تجربة صوتية مقبولة بالنسبة لفئة الهاتف السعرية.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً مع دعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية الـNFC.

‌ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.

‌تأتي بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم عدد من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة أيضاً.‌

إلا أنه لا يتوفر بدعم مستشعر الجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية عملاقة بحجم 6000 مللي أمبير وتأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.‌

مللي أمبير وتأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ كما يأتي مدخل الشحن أيضاً من النوع السريع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية On The Go أو المعروفة بإسم OTG.

، بالإضافة إلي دعم خاصية أو المعروفة بإسم ‌كذلك يتوفر الهاتف في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأزرق ، الأسود ، والأبيض أيضاً. سعر هاتف Huawei Nova Y70 : ‌256 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 4900 جنية مصري تقريباً. عمر شويل - جدة Huawei Nova Y70 مواصفات هاتف هواوي الجديد | مراجعة الهاتف والأسعار - ثقفني

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