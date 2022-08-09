تعرف على طريقة تثبيت لعبة جراند أوتو 5 grand theft auto في ثواني بكل سهولة

تثبيت لعبة جراند أوتو 5 حيث تعد هذه اللعبة من أهم الألعاب الإلكترونية التي حازت على شهرة كبيرة جدا في وقت قصير منذ انطلاقها، وهذه اللعبة من الألعاب السهلة في طريقة اللعب بها، ولهذا يقبل عليها الكثير من اللاعبين في جميع أنحاء العالم من جميع الفئات العمرية، والكثير من عشاق لعبة جراند ثيفت أوتو 5 يرغبون تحميل اللعبة بطريقة بسيطة وسهلة، وبدون دفع أي رسوم وهذا ما نعرضه لكم من خلال مقالنا اليوم.

طريقة تثبيت لعبة جراند اوتو 5

لعبة جراند ثيفت أوتو من أكثر الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على التشويق والإثارة، وذلك لما تحتوي عليه من إمكانيات عالية الجودة، ولهذا يرغب الكثير في تحميل هذه اللعبة وتجربة متعة اللعب بها، ويوجد بعض الخطوات التي من خلالها يتم تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو بنجاح للأندرويد والآب ستور،ويتم تثبيت اللعبة من خلال الآتي:

يجب أولا التأكد من أن الهاتف الخاص بك متصل بشبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي لهواتف الأندرويد.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر أمامك الأيقونة الخاصة باللعبة أو الصفحة الخاصة بها.

ومن ثم يتم انتظار تحميل اللعبة.

في خلال ثواني قليلة سوف يتم تنزيل اللعبة على هاتفك المحمول.

أكواد لعبة جاتا 5

توجد بعض الأكواد التي يجب التعرف عليها من أجل الحصول على الكثير من الإمكانيات، وتتمثل هذه الأكواد في التالي:

كود الحصول على عدد كبير من الأسلحة هو TOOLS.

كود الحصول على سيارة سبورت بسرعة عالية هي COMET.

كود سيارة الجولف العنيدة HOLE IN 1.

كود الطائرة الخاصة بالحصول على المحاصيل هو FLYSPRAY.

كود القوة وعدم الهزيمة PAINKILLER.

متطلبات تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على الكمبيوتر