انت الان تتابع خبر.بعد ثغرة أمنية تعرضت لها طوال 6 أشهر وهددت بقرصنة ملايين الحسابات.. 6000 دولار تنقذ تويتر من الاختراق والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

ورغم إعلان "تويتر" إصلاح تلك الثغرة أخيرا، فإن ذلك لم يحم خصوصية المستخدمين بشكل كامل، حيث علمت تويتر -كما جاء في تقريرها- بوجود قاعدة بيانات لـ5.4 ملايين مستخدم "من المشاهير إلى الشركات" في منتدى الجرائم الإلكترونية.

وعن الكيفية التي تعاملت بها "تويتر" مع تلك المشكلة، قالت الشبكة: "سنقوم بإخطار مالكي الحساب مباشرة الذين يمكننا تأكيد تأثرهم بهذه المشكلة". ومن ثم "ستقوم تويتر بتنبيه من تعرضت حساباتهم لهذا الاختراق، ومساعدتهم على تأمين بياناتهم بطريقة أو أخرى".

لن تكون تلك الثغرة هي الأخيرة، ولم تكن الأولى كما يخبرنا سجل الشركة خلال السنوات الأخيرة، لكنها تشبه تلك التي تم اكتشافها في أواخر 2019 وسمحت لخبير في أمن البيانات بربط 17 مليون رقم هاتف بحسابات على "تويتر".

وفي مايو الماضي، وافقت "تويتر" على دفع 150 مليون دولار، في تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية، بعد أن أساءت الشركة استخدام أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، التي قدمها المستخدمون لإعداد مصادقة ثنائية، للإعلانات المستهدفة.