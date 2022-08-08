نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة واتساب الجديدة والرائعة لحماية حسابك الخاص ومنع سرقته في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح تطبيق واتساب من أفضل تطبيقات التراسل في العالم، وهذا جعل التطبيق هدفاً رئيسياً للمحتالين، حيث يسعى الكثير من المحتالين للوصول إلى حسابات مستخدمي تطبيق واتساب، وبالرغم من الخطوات متعددة المستويات والفحوصات الأمنية التي يقوم التطبيق بتوفرها، إلا أن المتسللين يجدون دائماً طريقة لمهاجمة المستخدمين.

ميزة جديدة لحماية حسابك على واتساب

ذكر موقع “hindustantimes” أن تطبيق واتساب يحاول دائماً حماية المستخدمين من التهديد المحتمل من قبل المحتالين، حيث يقوم نظامه الأساسي بدعم ميزة التحقق من خطوتين لمزيد من الأمان، ولكن هذه الميزة لا يقوم بعض المستخدمين بتمكينها داخل الحساب الخاص بهم، وفي بعض الحالات قد يشاركون عن غير قصد رمز المرور المكون من 6 أرقام مع المحتالين، وهذا يسمح لهم بالدخول إلى حساباتهم.

لجأت منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا إلى اختبار ميزة أمان جديدة لحماية مستخدمي واتساب من سرقة حساباتهم، والحد من عملية الاحتيال، وجعل تطبيق التراسل عبر الانترنت أكثر أماناً من السابق، وأوضح موقع WabetaInfo ، أنه في المستقبل في حالة نقل حساب واتساب الخاص بك إلى جهاز جديد، سيتم عرض ميزة الأمان مطالبة بتسجيل الدخول على جهازك الحالي، وبعدها ستتلقى تنبيهاً داخل التطبيق عند القيام بذلك، وإذا حاول أحد المحتالين تسجيل الدخول إلى حساب واتساب خاصتك من جهاز جديد فيمكنك رفض هذا الطلب.

ستظهر نافذة المطالبة الجديدة بتسجيل الدخول على واتساب على غرار تنبيهات تسجيل الدخول الخاص بك على تطبيق فيسبوك، وسيظهر أيضاً تفاصيل الجهاز التي تم إرسال الطلب منها، وأشار الموقع إلى أن ميزة الحماية الجديدة من واتساب قيد التطوير حالياً، وذلك ضمن الإصدار التجريبي الذي يحمل رقم 2.22.17.22 على نظامي تشغيل وiOS وأندرويد، وسيتم إطلاق هذه الميزة قريباً لمستخدمي الإصدار المستقر.

وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها الموقع أم ميزة الموافقة على تسجيل الدخول سيتم إرسالها لمالك الحساب داخل التطبيق، وذلك عندما يحاول مستخدم آخر تسجيل الدخول إلى حسابه من جهاز آخر، ولن يتمكن من تسجيل الدخول إلا بعد منحه الموافقة من الجهاز الأساسي المسجل عليه الحساب.