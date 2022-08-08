نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد كيدز 2022 على النايل سات لمتابعة اجمل البرامج الكرتونية للاطفال في المقال التالي
مؤخرا بدا الكثير من الاهالي في البحث عن تردد قناة ماجد كيدز 2022 الجديد على النايل سات، وذلك حيث قامت ادارة قناة ماجد كيدز بتحديث تردد القناة مؤخرا بهدف تحديث جودة ومحتوي القناة، حيث تعتبر قناة ماجد كيدز واحدة من افضل قنوات الاطفال في الوطن العربي والشرق الوسط والتي تقوم بتقديم العديد من برامج الكرتون الرائعة للاطفال، وكانت القناة تقوم بعرض برامج الكرتون منذ فترة طويلة ومن افضل برامج الكرتون هو الكابتن ماجد الذي تابعه الكثير والكثير من الناس في الوطن العربي، ومازال الي الان محفورا في ذاكرة الكبار قبل الصغار، وتستمر القناة في تقديم العديد من برامج الكرتون الممتازة على شاشتها، بالاضافة الي العديد من الفقرات التعليمية للاطفال التي تقدمها بين الفواصل الاعلانية والاخري، لذا تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرات التالية تردد القناة الجديد نايل سات.
تردد قناة ماجد كيدز 2022
يمكنكم الان استقبال تردد قناة ماجد كيدز 2022 الجديد علي القمر الصناعي نايل سات عبر اجهزة الريسيفر الخاصة بكم عن طريق ادخال التردد التالي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12467
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
ويمكنكم ايضا استقبال ترد القناة عبر النايل سات عن طريق ادخال التردد التالي:
برامج قناة ماجد كيدز 2022
تعتبر قناة ماجد كيدز واحدة من اشهرقنوات لااطفال في الشرق الاوسط التي تقدم محتوي ترفيهي للاطفال، وذلك حيث تقدم العديد من برامج الترفيه للاطفال وهناك العديد من الشخصيات المميزة على القناة والتي يحبها الكثير من الاطفال والكبار في الوطن العربي منهم ” امونة وكسلان والنقيب خلفان والنقيبة مريم وبابا سنفور وغيرها العديد من الشخصيات المحبوبة في القناة” ومن افضل البرامج الكرتونية على القناة ” امونة المزيونة وتوم وجيري ومدرسة البنات وكابتن ماجد وكسلان والنقيب خلفان وزكية الزكية ومنصر والفتيات الخارقات وابطال النينجا وتنة ورنة والعديد من البرامج الكرتونية الرائعة” وتابعونا نوافيكم بكل جديد عن ترددات قنوات الاطفال التي يبحث عنها اولياء الامور في كل مكان.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12226
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ماجد كيدز 2022 على النايل سات لمتابعة اجمل البرامج الكرتونية للاطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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