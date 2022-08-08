نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 أصبحت مسابقة الحلم هي مصباح علاء الدين الذي يمكنه تحقيق العديد من أحلام الشباب في الوطن العربي عن طريق جوائز مالية تصل إلى 150 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى سيارات وغيرها من الهدايا القيمة، وتعتبر مسابقة الحلم من أشهر المسابقات على مستوى الوطن العربي والتي تتيح إمكانية الاشتراك بها دون أي شروط، والتي تذاع أحداثها عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر ويمكن الاشتراك فيها من دول الوطن العربي بأكمله ( تونس، الجزائر، مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، السعودية)، ومن مميزات هذه المسابقة أنها تمكنك من الاشتراك أكثر من مرة في المسابقة ولا تكتفي بمرة واحدة فقط على عكس غيرها من المسابقات. وسوف نعرض لكم اليوم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

تتيح مسابقة الحلم إمكانية الاشتراك في المسابقة من جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك بسهولة عن طريق إرسال كلمة حلم أو Dream إلى الرقم التابع لبلد المشترك، أو على الرقم الموحد 0088216101092، ويمكن أيضا الاتصال فقط على الرقم الخاص ببلدك والإجابة على الأسئلة التي يطرحها عليك البرنامج وتحري الدقة في ذلك، ولابد بعدها من استقبال الرسائل القصيرة والحملات الإعلانية التي تصل إليك عبر الهاتف، ويمكن زيادة الفرصة في السحب عند الإجابة على الأسئلة المرفقة بالرسائل النصية، والأسئلة شيقة وممتعة تمنح المشترك فرصة متزايدة على السحب.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

نعرض لكم أسعار الاشتراك في مسابقة الحلم 2022:

650444 السعودية.

4141 الكويت.

6070 الإمارات.

94000 البحرين.

2266 العراق.

95458 مصر.

السحب على جوائز مسابقة الحلم

تم السحب على جائزة 100 ألف دولار أمريكي يوم 30 يونيو بالإضافة إلى جائزة أخرى بقيمة كيلو ذهب لمن أجروا عليهم السحب وقع عليهم الاختيار بين المشتركين المستوفين للشروط المذكورة، وسيتم إعلان الفائزين يوم 23 أغسطس على قناة MBC لإعلان الفائزين عن طريق قرعة عشوائية مع الإعلامي مصطفى الأغا ويمكن أيضا الاشتراك في مسابقة الحلم بالتفصيل.

الفائز بسحب ربع مليون دولار

تحقق حلم أحد المواطنين السودانيين المقيمين في السعودية بالفوز بربع مليون دولار يدعى عبد الله عثمان الحاج، والذي سيحقق حلمه في بناء منزل بالخرطوم.