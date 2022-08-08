ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 3 الجديد ٢٠٢٢ بأعلى جودة 3 ON Time Sport نايل سات

تردد قناة اون تايم سبورت 3 بأعلى جودة HD على القمر الصناعي اللاقط نايل سات، لمتابعة أقوى مباريات لكأس مصر مجانًا دون تشفير، وتحليلها بعد انتهاء المباريات من خلال الاستديوهات التحليلية التي يقدمها نخبة من كبار الرياضيين بمصر والعالم العربي، كما تقدم القناة برامج رياضية مميزة يقدمها أيضًا مجموعة من المذيعين الرياضيين بإمكانك من خلالها متابعة آخر الأحداث الرياضية العالمية والمحلية، وعبر الخطوات التالي ذكرها بإمكانك استقبال قناة 3 ON Time Sports التي تنتمي لمجموعة قنوات أون تايم والتي تعمل على مدار ال24 ساعة يوميًا على تردد 12303.

طريقة استقبال ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 3 بجودة عالية

كما ذكرنا في الفقرة السابقة بإمكانك استقبال القناة الرياضية 3 ON Time Sports على القمر اللاقط نايل سات من خلال اتباع الخطوات التالي:

أولًا بعد توجيه الدش اللاقط على القمر الصناعي نايل سات ، قم بضغط خانة تركيب الريسيفر وكتابة رقم السر.

، قم بضغط خانة وكتابة كذلك قم بالدخول إلى خانة تردد القنوات، واكتب تردد 12303 باستقطاب أفقي.

واكتب أيضًا في خانة معدل الرمز قم بكتابة 27500.

قم بكتابة 27500. يلي ذلك معامل تصحيح 5/6.

الآن قم بالنقر على زر بحث ومن ثم على أيقونة OK.

ومن ثم على أيقونة في النهاية سيظهر أمامك على التلفاز استقبال قناة أون تايم سبورتس 3 دون تشفير.

حقوق البث المباشر لمجموعة قنوات أون تايم سبورتس 2022

إضافة لما سبق ذكره فقد استحوذت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية الرياضية على حقوق بث مجموعة ضخمة من البطولات المحلية والعالمية على شاشتها وتقديمها للجمهور دون تشفير نذكر منها:

أولًا بطولة الدوري المصري الممتاز.

أيضًا بطولة كأس مصر وبطولة كاس مصر السوبر.

كذلك نقل مباريات كأس هولندا، وكأس ألمانيا.

بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وبطولة دوري السوبر لكرة السلة المصري.

كذلك مباريات المنتخب المصري الودية.

أيضًا مباريات كرة الطائرة وكرة اليد.

جميع مباريات المنتخب المصري المقامة على أرض مصر.

أيضًا دوري أبطال إفريقيا.

بطولة كأس الاتحاد الأفريقي للأندية.

أبرز البرامج المقدمة على الفضائية الرياضية القناة أون تايم سبورت ٣ لعام ٢٠٢٢

في الختام نذكر بالأسماء مجموعة منوعة من البرامج عبر القناة الفضائية الرياضية التي استطاعت بتمكن جذب المشاهد حول شاشتها لمتابعة أقوى التحليلات قبل وبعد المباريات، وآخر الأخبار الرياضية المحلية والعالمية ومنها: