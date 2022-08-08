مواصفات وأسعار جوال Poco F4 5G تصميم مميز وأداء قوي في الالعاب

طرحت شاومي منافس جديد في الأسواق العالمية من سلسلة بوكو: Poco F4 5G المزود بمعالج قوي يميزه عن أي موديل آخر تابع لهذه السلسلة، ذلك بالإضافة إلى تصميمه الجديد وشكله المميز، حيث يأتي الهاتف بشاشة أكبر من النوع أموليد، وبطارية تدعم الشحن السريع وغيرهم من الإضافات الرائعة التي ستضمن لك تجربة ممتعة وفريدة من نوعها.

مواصفات جوال Poco F4 5G

يبلغ طول الهاتف 163.2 مم، والعرض يصل إلى 76 مم، كما أن وزنه 195 جم.

يدعم استخدام شريحتين اتصال من نانو سيم.

حجم الذاكرة الداخلية 128 جيجا، و6 جيجا رام.

لا يدعم استخدام مساحة تخزين إضافية “كارت ميموري”.

نوع المعالج: كوالكوم Snapdragon 870.

ثماني النواة.

معالج الرسوم أدرينو 650.

يعمل بنظام تشغيل Android 12.

واجهة المستخدم MIUI 13.

نوع الشاشة اموليد، وحجمها 6.67 بوصة.

وضعية حماية العين.

السعة التخزينية البطارية 4500 مم أمبير، نوعها ليثيوم لي بو.

يصل معدل قوة الشحن إلى 67 واط.

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مواصفات كاميرا Poco F4 5G

كاميرا ثلاثية بدقة 48 Mega بكسل.

دقة الكاميرا الأساسية 8 Mega بكسل.

الكاميرا الخلفية مخصصة للتصوير الواسع بدقة 12 Mega بكسل.

جودة تصوير الفيديوهات 4k.

بها خاصية عزل الخلفية، والتثبيت الرقمي.

تدعم التصوير بالحركة البطيئة، والوضع الليلي.

التقاط الصور ذو المحيط الواسع.

دقة الكاميرا الأمامية 20 Mega بكسل.

تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديو بتقنية HDR، وبدقة 1080p.

مزودة بفلاش خلفي.

لا يوجد فلاش في الكاميرا الأمامية.

المزيد من مواصفات جوال بوكو F4 5G

مدعم بتقنيات حماية عديدة مثل: الرقم السري، كلمة المرور، النمط، بصمة الوجه، بصمة الإصبع.

يدعم الوافي فاي، والجي بي اس، والبلوتوث.

خاصية عزل الضوضاء.

يدعم صوت الاستريو.

متوفر بألوان متعددة مثل: الأزرق، الأخضر، الرمادي، الأسود.

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سعر هاتف Poco F4 5G

السعر العالمي للهاتف: 266 دولار وأكثر.

بينما سعر الهاتف في مصر: 5000 جنيه أو أكثر حسب الفئة المتوفرة.

عيوب جوال بوكو F4 5G

بالرغم من مميزات هذا الجوال، إلا أن هناك بعض الملاحظات البسيطة التي يجب أن تكون على دراية بها، وهي أن الهاتف:

لا يدعم استخدام الراديو.

لا يمكن تزويده بمساحة تخزينية أخرى مثل الكارت الميموري.

لا يدعم استخدام سماعات الأذن.

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