نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات ازدياد البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2022 لأن عددا كبيرا من أولياء الأمور يرغبون في تحديث قنوات الأطفال، بسبب ارتباط أطفالهم بمحتوى هذه القنوات التي تتميز بالألوان والحركة التي تجذب انتباه الأطفال، كما أن الأطفال يحبون قناة طيور الجنة 2022 في أبنائهم، مما يجعلهم يقضون ساعات في مشاهدتها، كما يستمعون للاغاني الرائعة، وكانت ادارة مجموعة قنوات طيور الجنة، قد أعلنت رسمياً عن التردد الجديد للقناة علي القمر المصري النايل سات.

قناة طيور الجنة الجديد 2022

يهتم عدد كبير من الاسر،بالبح عن تردد طيور الجنة، فهي من قنوات الاطفال المفضلة، تبث قناة طيور الجنة، العديد من الأغاني الدينية والبرامج الاجتماعية والترفيهية والعائلية مما أكسبها إعجاب ملايين الأسر العربية بفضل برامجها التي تعكس احتياجات المجتمع ، حظيت القناة بتقدير كبير من قبل كل من الجمهور والمعلنين، وهي من أنجح القنوات في الوطن العربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

بحث أولياء الأمور عن تردد قناة طيور الجنة على النايل سات عبر محركات البحث المختلفة لم ينته حيث إنها قناة مفضلة للأطفال تهدف إلى تقديم محتوى ملائم للأطفال في المجتمع العربي وتعليمهم القيم والأخلاق وتنمية مهاراتهم، ويمكن لرب الاسرة أن يقومو بضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد كالتالي:

تتواجد علي القمر الصناعي: المصري نايل سات.

تردد القناة: 11258.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: أفقي.

نجد ان معدل الترميز: 27500.

تردد طيور الجنة على القمر العرب سات

أعلنت قناة طيور الجنة، من خلال الصفحة الرسمية لها المتواجدة على موقع فيسبوك، أنه تم تغيير تردد القنوات لتحسين جودة الصوت والصورة على القناة وهذه الترددات الجديدة علي القمر العرب سات كالتالي:

تردد القناة : 11310.

معدل الترميز للقناة : 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3.

جدير بالذكر أنه يتواجد العديد من قنوات الاطفال علي القمر المصري النايل سات، ومن ابرز هذه القنوات هي قناة سمسم، كما يتواجد قناة كراميش، وقناة طيور بيبي، وقناة زي الوان، وقناة تنة ورنة، ةيوجد قناة بطوط وقناة ميكي كيدز وقناة دودو كيدز