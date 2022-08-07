بدون كراك، الحصول على جاتا ليبرتي سيتي ستوري للاندرويد 2022

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عمر شويل - جدة جاتا ليبرتي سيتي ستوري للاندرويد 2022 ، لعبة GTA: Liberty City Stories تعتبر استمرار لواحد من أشهر مشاريع الألعاب وسلسلة روكستار جيمز وأكثرها شعبية، واللعبة محبوبة من قبل آلاف المستخدمين في الألعاب. أول تعارف أو احتكاك بين ألعاب سلسلة جراند ثفت أوتو مع اللاعبين بألعاب GTA كان في استخدام جهاز الكمبيوتر، وفي وقت لاحق قد ظهرت إصدارات للأجهزة المحمولة على Android وأيضاً على جوال IOS وللمزيد من المعلومات عن لعبة grand theft auto liberty city stories وتحميل اللعبة فتابعونا

جاتا ليبرتي سيتي ستوري للاندرويد 2022

لعبة GTA: Liberty City Stories تتميز بالحبكة الكلاسيكية. كما سيكون عليك أن تخوض الكثير من المهام الصعبة واستعادة العدالة. دور الشخصية الرئيسية “توني سيبراني” يتم تعيينه في المشروع. لبطل جراند ثفت أوتو ماضي غير عادي وهذا قبل أن يصبح “جندي” في عائلة مافيا ليون. كما تنتظر “توني سيبراني” مغامرات مذهلة ومثيرة ومثيرة للاهتمام. حيث أنه في جاتا ليبرتي سيتي ستوري للاندرويد 2022 تبدأ بحقيقة أن توني قرر زيارة ليبرتي سيتي. وبعد وصول البطل إلى المدينة يدرك أن موطنه يغرق في الدماء ومحاربين تحت قيادة مجموعات من العصابات.

مدينة جاتا Liberty story المزدهرة في السابق مقسمة لمناطق من قِبَل المجرمين. في لعبة GTA: Liberty City Stories يواجه اللاعب مهمات شاقة تحت بند استعادة قوة وتأثير عائلته. وفي طريقه إلى الهدف سيجد قطاع طرق جادون وقتلة مأجورون بالإضافة إلى رشوة رجال شرطة. كما أن له أقارب أصبحوا خونة. في جراند ثفت أوتو سيتعين على اللاعب أن يسيطر على الشوارع في مسقط رأسه. كما أنه سيتذكر الأيام الخوالي. كذلك السلطة في المدينة في أيدي عائلات المافيا. ومنها يعيش جميع السكان وفق قوانين قطاع الطرق. والجميع يخاف من العصابات حتى الشرطة. فهي تستمع لأوامر أفراد العصابة.

ميزات لعبة GTA: Liberty City Stories

كما قدمنا لكم مميزات لعبة Grand Theft Auto: Vice city و مميزات لعبة GTA V الأصلية و مميزات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas فتابعونا في النقاط التالية :

لعبة جراند ثفت أوتو قدمت تشكيلة كبيرة من الأسلحة النارية.

قدمت تشكيلة كبيرة من الأسلحة النارية. لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوري للاندرويد 2022 مليئة بالحبكة المتصاعدة والرائعة التي تحكي قصص متعددة الشخصية الرئيسية وشخصيات الثانوية.

مليئة بالحبكة المتصاعدة والرائعة التي تحكي قصص متعددة الشخصية الرئيسية وشخصيات الثانوية. كما أن بها رسومات عالية الجودة مع عرض مفصل للشخصيات وما بها.

كذلك من الممكن تخزين المعلومات عبر الأنظمة الأساسية.

لعبة Grand Theft Auto للاندرويد بإمكانها استخدام عصا التحكم.

تشغيل Grand Theft Auto للاندرويد