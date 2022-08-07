متى ينزل ايفون 14 وسعره ومواصفاته المتوقعه في الاسواق iPhone 14 pro max الاسطورة المنتظره

سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 pro max، يعتبر هاتف أيفون 14 برو ماكس هو النسخة الأحدث من هاتف أيفون 14 الجديد فكل هاتف يتم تقديم نسخة برو ماكس منه بإمكانيات وأسعار أعلى، وكشفت بعض التسريبات من داخل شركة “أبل” الأميركية عن توّقع بشأن ظهور الهاتف والذي قد يكون في منتصف شهر سبتمبر القادم للعام الجاري 2022م كعادة شركة “أبل” في إصدار هواتفها ولكن ليس هناك معلومات أكيدة ورسمية من قبّل الشركة توضح صحة التسريبات.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 pro max

ليس هناك أي معلومات أكيد بشأن أي شيء يخص هاتف أيفون 14 برو ماكس لا من ناحية موعد الإطلاق أو من ناحية الأسعار ولا حتى المواصفات وكل ما نقوم بكتابته هو مجرد توقعات وتوقعات الأسعار هي كالآتي:-

من التوقعات بشأن سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس في السوق الأميركي فيبلغ 1250 دولار أميركي.

بينما سعره في سوق المملكة العربية السعودية قد يبلغ حوالي 5 آلاف ريال سعودي.

وتوقعات أسعاره في سوق جمهورية مصر العربية قد يبدأ من 27 ألف و500 جنيه مصري.

أما سعره في دولة الإمارات العربية السعودية فمن المتوقع أن يبدأ من 4.700 درهم إماراتي.

مواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس

نبدأ بشاشة الهاتف فهي من أقوى الشاشات (بحسب التوقعات) حيث أنها مصنوعة من الزجاج الغير قابل للخدش أو لامتصاص الأتربة ويحيطه بإطار من الألومنيوم لحمايتها.

ومساحة شاشة الهاتف تبلغ 6.72 بوصة وتقنيتها هي Qhd ومعدل ترميز الهاتف هو 120 هرتز ووزنه 226 جرام.

يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G و حتى الجيل الخامس 5G.

عيوب هاتف أيفون 14 برو ماكس

وبالرغم من وجود كل هذه المميزات المقدمة في هاتف أيفون 14 برو ماكس إلا أن هناك بعض التسريبات أيضًا بشأن عيوب الهاتف بعد توقعات المواصفات و يجب علينا ذكرها و العيوب هي:-