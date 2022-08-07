نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر تحديث لعبة بيس 2022 للموبايل والكومبيوتر لكي تحصل علي اهم المميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطلق شركة كونامي تحديثات لعبة إي فوتبول في كل عام، وجاء اخر تحديث للعبة بيس 2022 في هذا العام كي يعمل على تجميل اللعبة أكثر عن طريق أضافه عدد من المتغيرات التي عملت على زيادة تنزيلات اللعبة على الكمبيوتر والهواتف الاندرويد بشكل كبير، ومن تلك المتغيرات ما كان من إطلاق التعليق العربي في اللعبة والذي أدى الى أعجاب الكثير من أبناء الدول العربية.

اخر تحديث لعبة بيس 2022

عمل اخر تحديث للعبة بيس 2022 على أطلاق عدد من المتميزات

كون هذا التحديث يختص بكافة هواتف الاندرويد والايفون ايضا.

تحديث جديد للرسومات التي تجعل اللعبة اكثر واقعية.

ثم خضوع اللاعبين الى التحديث من حيث الأسماء الفعلية التي ظهرت مؤخرا في ساحة كرة القدم.

شمل التحديث ايضا أشكال وألوان قمصان اللاعبين.

طريقة الحصول علي بيس 2022

أتاحت كونامي باعتباره الشركة المنتجة للعبة اي فوتبول بيس للاعبين للحصول علي اللعبة عبر متجر جوجل بلاي وذلك بالنسبة الى كافة الهواتف المحمول التي تعمل وفقا لنظام الاندرويد، كما عملت الشركة المذكورة ايضا في هذا الصدد على أتاحه الفرصة للاعبين من الايفون الدخول في اللعبة والقيام بإجراءات التثبيت من خلال محرك ابل ستور وذلك اذا ما كان الهاتف يتمتع بنظام IOS.

تحديث بيس 2022 موبايل

تعتبر خدمة إدخال اللغة العربية في التعليق الصوتي بلعبة بيس 22 من ابرز الامتيازات التي اختص بها التحديث الأخير للعبة 2022، اذا عملت هذه الميزة على إدخال عدد كبير من محبي العاب كرة القدم في اللعبة والعمل على التثبيت الرسمي لها من خلال محركات جوجل وابل ستور، كما يعتبر أيضا أضافه اللعبة لعدد من الفرق العربية الجيدة ميزة اخرى من مزايا التحديث الأخير.