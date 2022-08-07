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مواصفات هاتف ١٤ برو ماكس، كثيرًا ما يبحث الأشخاص عن اهم الإصدارات الحديثة لهاتف apple حيث أصدرت تلك الشركة الأمريكية إصدار حديث وهو ايفون ١٤ برو ماكس لعام ٢٠٢٢ بعد إصدارها لهاتف ١٣ برو ماكس لعام ٢٠٢١ حيث حرصت شركت apple إلى عمل بعض التحديثات الرئيسية وسوف نتناول خلال تلك المقال مميزات تلك الهاتف وأهم عيوبه. مواصفات هاتف ايفون ١٤ برو ماكس توجد عدة مميزات التي حدثتها شركة apple لعام ٢٠٢٢ وسوف نوضح أهمها خلال تلك السطور. يتميز هاتف ١٤ برو ماكس بجودة كاميرا عالية تفوق أي هاتف أخر وهذا ما يجعله أكثر تميزًا من الهواتف الأخرى فتصل دقة كما يتميز هاتف ١٤ برو ماكس بكاميرا أمامية حوالي ١٢ ميجا بكسل كما لديه ثلاث كاميرات خلفية تصل جودة كل منهم ٤٨،١٢،١٢ ميجا بكسل. يتميز هاتف ١٤ برو ماكس بالاستشعار عن طريق بصمة الأصبع السريعة. كما يتميز هاتف ١٤ برو ماكس ببصمة الاستشعار بالوجه. أهم ما يميز هاتف ١٤ برو ماكس شكله المميز حيث إنه صنع خصيصًا من الزجاج المقاوم للخدش مما يجعل رونقه مميز عن باقي الهواتف. امكانيات هاتف ايفون 14 برو مكس تصل سعة هاتف ١٤ برو ماكس حوالي ١٢٨ جيجا بايت و٢٥٦ جيجا بايت و٥١٢ جيجا بايت و١٠٠٠جيجا بايت مما يجعل سعره يختلف حسب المساحة. يتميز هاتف ١٤ برو ماكس ب Ios حوالي ١٢ امبير. يتميز هاتف ١٤ برو ماكس بسرعة شحن عالية في خلال ٣٠ دقيقة يتم شحن ٥٠% من شحن الشاشة. كما يتميز تلك الهاتف بأنه سداسي النواة مما يجعل سرعته عالية وخاصة في الألعاب مثل ببجي وغيرها. عيوب هاتف ١٤ برو ماكس كثيرًا ما يعاني الأشخاص من السعر الغالي لهاتف ١٤ برو ماكس. لا يملك يتميز هاتف ١٤ برو ماكس خاصية راديو اف ام ولا Nfs. اسعار هاتف ١٤ برو ماكس تتراوح اسعار هاتف ١٤ برو ماكس فيصل سعر هاتف ١٤ برو ماكس في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ١٢٥٠ دولار. وفي مصر ٣٠ الف جنيه مصري. عمر شويل - جدة مواصفات هاتف ١٤ برو ماكس الإصدارات الحديث لهاتف apple والسعر المتوقع لة - ثقفني

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