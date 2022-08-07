مميزات لعبة جاتا جراند ثفت اوتو 5 وطريقة تشغيل وفتح لعبة GTA 5 للاندرويد والكمبيوتر

تحديث ومميزات لعبة جاتا 5 وأهم مميزات جراند ثفت اوتو 5 حيث تعمل سلسة ألعاب جاتا على التطوير من نفسها منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة، وقد عمل تحديث ومميزات لعبة GTA في هذا الصدد من التحديثات التي تقوم بها سلسة الألعاب بوجه عام على زيادة الإقبال على هذه الألعاب بشكل كبير ليس في داخل بلاد الوطن العربي فقط وانما في مختلف دول العالم، وتتميز هذه الإلعاب بكونها تدخل اللاعب في عالم مفتوح يسهل التحرك الحر في كل اتجاه.

مميزات جراند ثفت اوتو 5

تحتوي المميزات الجديدة للعبة GTA 5 على الكثير من التحسينات حيث تم تدعيم اللعبة بأضواء مبهرة على سبيل المثال، بالإضافة الى التطوير من أشكال الرسومات الجرافيك التي تتميز بها اللعبة والتي تعمل على إدخال اللاعب في هذا العالم الذي يتميز بتمكين لاعبيه من الجري والسير على الأقدام، مع الحرية في قيادة السيارات بمختلف أنواعها بشكل ميسر ويتميز بالاحترافية.

تشغيل GTA 5 للاندرويد

تدخل لعبة جراند ثفت اوتو 5 ضمن فئة العاب الاكشن والمغامرات، ويمتلك التحديث الأخير لها ضمن مجموعة الامتيازات الجديدة القدرة على قيادة السيارات بشكل احترافي وذلك سواء كان اللاعب يقوم في هذه اللعبة بدور اللص او الحرامي، او بدور رجل الشرطة او الأمن الذي يقوم بمطاردة المجرم في كافة الطرق والشوارع الضيقة من اجل الإمساك به، ويمكن للاعب تشغيل اللعبة عن طريق الدخول في تطبيقات بلاي جوجل.

تشغيل لعبة GTA 5 على الكمبيوتر

خطوات تشغيل وفتح لعبة جاتا 5 على جهاز الكمبيوتر في الخطوات التالية:

تبدأ هذه الخطوات بالدخول في موقع Epic Games.

ثم التسجيل في ايقونة حساب جديد وتعبئة فراغات البيانات المطلوبة.

العمل على إعداد المصادقة الثنائية في الموقع المشار إليه، ثم الدخول في الحساب وإعداد 2FA.

ثم القيام بالبحث عن اللعبة في الإعدادات الخاصة بجهازك الكمبيوتر.

الانتقال الى ايقونة وصف اللعبة والدخول في زر Get.

فتح جراند ثفت اوتو 5 على الهاتف