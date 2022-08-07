طبيبة تحدد مخاطر الاطعمة الباردة
أعلنت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، خبيرة التغذية الروسية أنه من الضروري التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات الباردة.
وأشارت خبيرة التغذية في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن الآيس كريم والأطعمة الباردة مثل السلطات والمشروبات المثلجة في الطقس الحار، مثيرة عادة وتكون جذابة. ومع ذلك لا ينصح البعض بتناولها.
وقالت: "هذه الأطعمة لا تشكل خطورة على الأشخاص الأصحاء ويمكنهم تناولها باعتدال. بيد أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل داء الارتداد المعدي المريء، عليهم الامتناع عن تناولها أو التقليل من تناولها قدر الإمكان. لأن الأطعمة والمشروبات الباردة تسبب تفاقم الحالة. كما لا ينصح بتناول الأطعمة والمشروبات الباردة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المرارة بما فيها وجود الحصى في كيس الصفراء. كما أن تناول هذه الأطعمة والمشروبات بانتظام عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب الانتفاخ واضطراب البراز".
وأضافت، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة والمشروبات الباردة في بعض الأحيان إلى الشعور بالصداع.
وتابعت كروغلوفا، "الأطعمة الباردة والمشروبات المثلجة يمكن أن تسبب ما يسمى بالصداع البارد. وهذا رد فعل شخصي على تناولها، ويشمل هذا بصورة خاصة الأشخاص الذين غالبا ما يعانون من الصداع".
وعموما يمكن أن تصبح الأطعمة والمشروبات الباردة عاملا إضافيا يؤدي إلى الإصابة بأمراض البرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيبة تحدد مخاطر الاطعمة الباردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.