نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزل تردد قنوات اون تايم سبورت On Time Sports بجودة HD الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات اون تايم سبورت On Time Sports احدي أهم القنوات الرياضية المصرية المفتوحة التي حصلت علي حقوق بث جميع المباريات المصرية حصريا، وتعد القنوات الرياضية الوحيدة في مصر التي تتميز بتجميع افضل النخب الرياضية واهم المعلقين في الوطن العربي، كما تقدم قنوات On Time Sports مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية التي تجد دائما نسبة مشاهدة عالية جداً، خاصة وأن مقدمي هذه البرامج لهم جمهور عريض مثل الكابتن مدحت شلبي والكابتن احمد شوبير.

تردد قنوات اون تايم سبورت On Time Sports بجودة HD

تقوم قنوات On Time Sports بنقل جميع البطولات التي يتعلق طرفها بأحد الأندية أو المنتخبات المصرية مثل إذاعة مباريات منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، بالإضافة إلي نقل جميع مباريات بطولة كأس مصر، ونقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنواتها المختلفة، حيث يعدد عدد قنوات أون تايم سبورت On Time Sports ثلاثة يمكنك تحميل التردد الجديد لهذه القنوات الآن والاستمتاع بمشاهدة كافة المباريات المنقولة عبر القناة، ولاسيما أن هذه القنوات تعمل علي مدار اليوم طوال 24 ساعة، تقوم بنقل المباريات مباشرةً ثم إعادة إذاعة المباريات في وقت متأخر من الليل.

طريقة تنزيل تردد قناة On Time Sports 1

القيام بالذهاب إلي القائمة في جهاز الرسيفر الخاص بك. إختيار الضبط. الضغط علي إضافة تردد. كتابة التردد التالي 10852. إختيار القمر الصناعي. تعديل الاستقطاب إلي أفقي. كتابة معدل الترميز: 27500.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي H معدل الترميز 27500 التشفير مفتوحة

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 3

تغيير القمر الصناعي إلي نايل سات.

تعديل الاستقطاب إلي أفقي.

كتابة معدل الترميز 27500.

كتابة التردد 12303.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تقوم قناة أون تايم سبورت 3 بنقل مباريات دوري كرة اليد والذي فاز بها نادي الزمالك علي بعد المنافسة كبيرة مع فريق النادي الأهلي المصري، كما تنقل أيضا بطولة كأس مصر لكرة اليد والذي حقق فيها نادي الأهلي المصري على حساب نادي الزمالك بفارق 3 أهداف، كما تنقل القناة مباريات دوري وكأس بطولة السلة.

أهم برامج قناة On Time Sports

ستاد مصر ملعب أون تايم سبورت جمهور الثالثة كل الملاعب ملاعب الأبطال مونديال مصر استاد أفريفيا الاستوديوهات التحليلية

أبرز المعلقين على المباريات والبطولات

مدحت شلبي.

احمد شوبير.

أيمن الكاشف.

بلال علام.

مؤمن حسن.

حاتم بطيشة.

محمد الغياتي.

محمد أبوالعلا.

أهم المحللين في قنوات اون تايم سبورت

يعد ابرز نجوم التحليل في قنوات On Time Sports هم الكابتن (ايمن يونس، عماد متعب، وليد صلاح الدين، فاروق جعفر، حازم امام) والعديد من النجوم الكبيرة التي يمكنكم مشاهدتها بعد تنزيل تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sports.

مباريات اليوم على اون تايم سبورت

يلتقي في مساء اليوم فريق الأهلي مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة بعد أن تم تغيير موعد المباراة من السابعة إلي التاسعة يسعي المارد الأحمر الفوز في اللقاء وتحقيق الانتصار حتي يظل في المنافسة صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز، وعدم التأثر بما وصل إليه الفارس الأبيض من سلسلة الانتصارات التي وضعته في المقدمة، حيث لم يتبقي المارد الأحمر سوي 7 مباريات يبحث عن فيها المارد الأحمر الفوز لمواصلة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز، ولا سيما بعد أن خسر المارد الأحمر بطولة كأس مصر على حساب الزمالك.

أعلنت إدارة قنوات اون تايم إذاعة مباراة نهائي البطولة العربية بين منتخب مصر ومنتخب السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

حيث يتم نقل المباراة على تردد قنوات اون تايم سبورت On Time Sports بجودة HD الجديدة.