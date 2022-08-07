لايف الان.. تردد أون تايم سبورت 3 الجديد على نايل سات 2022.. on time sport 3 لمتابعة مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022، يبحث الكثير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في مصر والدول العربية المختلفة عن تردد أون تايم سبورت 3، والتي تعد واحدة من القنوات الرياضية التابعة الى شبكة قنوات اون تايم سبورت الفضائية المصرية، التي تقوم بتقديم كل ما يخص كرة القدم على المستوى المحلي والعالمي والتي تلقى اهتمام ومتابعة عدد كبير من المتابعين على مدار اليوم لما تقدمه من برامج ومباريات مميزة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد أون تايم سبورت 3 الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد أون تايم سبورت 3 الجديد

تعتبر قناة اون تايم سبورت الفضائية واحدة من ضمن اشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي وفي قارة افريقيا بشكل عام، والتي تحظى باهتمام الكثير من المتابعين من محبي كرة القدم لما تقدمه من نجاح كبير في عرض محتوى رياضي

مميز على مدار اليوم بدون توقف، حيث تهتم القناة بعرض العديد من المباريات في اشهر البطولات العالمية والمحلية،

مثل عرض البطولات المصرية مثل بطولة الدوري المصري، وغيرها من البطولات الخاصة بالمنتخبات بشكل عام.

تحديث تردد قناة اون تايم سبورت 3

وتأتي قناة اون تايم سبورت 3 من ضمن شبكة قنوات اون تايم سبورت التي تقدم ثلاث قنوات مميزة خاصة بعرض كل ما يتعلق بكرة القدم بشكل مستمر، كما تهتم بعرض باقة متنوعة من أفضل البرامج الرياضية المميزة التي تقوم بعرض اخبار كرة القدم ومختلف الرياضات في جميع الدول سواء في مصر او في قارة افريقيا بشكل عام.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد على نايل سات 2022

ويمكن ان يتم استقبال قناة اون تايم سبورت 3 لمتابعة افضل المباريات والبرامج المميزة على مدار اليوم بدون توقف، والتي تقدم بثها الفضائي على القمر نايل سات بشكلٍ مجاني، من خلال متابعة القناة على التردد الجديد على القمر نايل

سات والذي جاء على النحو التالي.

تردد قناة اون تايم سبورت 3 الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 12303.

من خلال اختيار الاستقطاب الافقي الخاص بالقناة.

من خلال اختيار معدل الترميز 27500.

عن طريق ادخال معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11861 معامل الاستقطاب رأسي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة اون تايم سبورت 1 الجديد على نايل سات 2022

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 10853 معامل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 درجة 7.3 غرب

تردد قناة اون تايم سبورت 2 الجديد على نايل سات 2022

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 10853 معامل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة اون تايم سبورت 3 الجديد على نايل سات 2022