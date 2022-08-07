Oneplus 10T أقوي الهواتف الجديدة من وان بلس | مراجعة الهاتف والأسعار

Oneplus 10T أقوي إصدارات الهواتف الذكية الجديدة الخاصة بشركة Oneplus. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق نسخة جديدة من هواتفها ضمن عائلة الـ10 الخاصة بهواتفها والتي تعتبر الأقوي حتي الآن من هواتف الشركة. فقدمت الشركة هاتف Oneplus 10T الجديد والذي يعد استكمالاً لسلسلة هواتف الشركة التي قدمتها مؤخراً والتي شملت هواتف : Oneplus 10R ، وأيضاً Oneplus 10 pro. كما يأتي للهاتف مع أقوي وأحدث المعالجات الموجودة في أسواق الهواتف الذكية حتي الآن وهو معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الخاص بشركة كوالكوم. والذي يقدم أداء ممتاز علي كثير من الهواتف الرائدة الأخري مثل : Asus Zenfone 9 ، Realme Gt 2 master explorer ، Xiaomi 12s ، Xiaomi 12s pro ، وأيضاً Xiaomi 12s Ultra. كذلك يأتي أيضاً بشاشة AMOLED مع معدل تحديث 120 هيرتز ، وبجودة FHD+. أما عن البطارية فتقدم أداء مستقر للهاتف لفترات طويلة مع حجم 4800 مللي أمبير ، بالإضافة إلي سرعة الشحن 150 وات. فيما عدا ذلك يقدم الهاتف أداء ممتاز وينافس بقوة هواتف الشركات الأخري داخل الأسواق العالمية للهواتف الذكية. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Oneplus 10T الجديد من شركة وان بلس.

مواصفات هاتف Oneplus 10T :

‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 204 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌

ظهر الهاتف يأتي أيضاً مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، وهي نفسها الموجودة علي شاشة الهاتف الأمامية.‌

، وهي نفسها الموجودة علي شاشة الهاتف الأمامية.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌

، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ إلا أنه لا يأتي مع دعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة في الهاتف ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كما لم تعلن الشركة أيضاً عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌ يتوفر الهاتف مع شاشة من نوع Fluid AMOLED تأتي بحجم 6.7 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2412 بكسل.‌

تأتي بحجم 6.7 إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع دعم كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 394 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تتوفر بدعم خاصية الـHDR10+ والذي يوفر درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌

والذي يوفر درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌ كما تأتي أيضاً بدعم خاصية 1B Color ، والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة لتوفير صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

، والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة لتوفير صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ الشاشة تأتي مع أبعاد عرض 20:9 ، والتي توفر استغلال مساحة افضل من جسم الهاتف وبالتالي الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي توفر استغلال مساحة افضل من جسم الهاتف وبالتالي الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ كذلك تأتي شاشة الهاتف أيضاً بدعم معدل التحديث الجديد 120 هيرتز ، والذي يوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، والذي يوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم إمكانية التدرج في معدل التحديث للحفاظ علي بطارية الهاتف ، فالشاشة تتوفر بدعم معدلات التحديث 60/90/120 هيرتز أيضاً.‌

هيرتز أيضاً.‌ أما عن الحماية فشاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، لتوفير الحماية من الخدوش أو الكسر.

أداء الهاتف :

‌يتوفر هاتف Oneplus 10T مع أحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص بشركة Google وهو Android 12.

مع أحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص بشركة وهو بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم وان بلس الجديدة والمميزة OxygenOS 12.1 .‌

.‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي أقوي معالجات شركة كوالكوم حتي الآن وهو Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌

، والذي يأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواة واحدة أقوي من نوع Cortex-X2 ، مع تردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، وتتوفر بتردد 2.75 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد جيجا هيرتز.‌ وأخيراً أربعة أنوية متبقية تتوفر من نوع Cortex-A510 ، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU المتوفرة في الهاتف فتأتي من شركة Qualcomm مع معالج من شركة Adreno 730 .‌

المتوفرة في الهاتف فتأتي من شركة مع معالج من شركة .‌ كذلك يتوفر من الهاتف إصدارين فقط من سعة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 16 جيجا رام.‌

كما تأتي أيضاً ذاكرة التخزين المتوفرة في الهاتف من النوع السريع UFS 3.1 ، مع رامات سريعة أيضاً من نوع LPDDR5.

كاميرا هاتف Oneplus 10T :

‌يتوفر الهاتف بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، مع دعم خاصية الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌

، مع دعم خاصية وتصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌ الهاتف كذلك يأتي مع إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية الـPDAF وأيضاً المثبت البصري OIS وبمستشعر من نوع Sony IMX766 .‌

وأيضاً المثبت البصري OIS وبمستشعر من نوع .‌ الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتأتي أيضاً مع زاوية تصوير واسعة 120°.

بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتأتي أيضاً مع زاوية تصوير واسعة ‌كما تأتي الكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك في التصوير الماكرو.‌

، وتستخدم تلك في التصوير الماكرو.‌ يوجد بجانب الكاميرات فلاش ثنائي من نوع ليد ، مع دعم الكاميرات لخاصية الـHDR وتصوير Panorama.

وتصوير ‌كما يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل وذلك بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ بالإضافة إلي دعم التصوير بجودة FHD أيضاً مع دقة 1080 بكسل ، وبمعدل التقاط 30/60/240 إطار في الثانية.‌

أيضاً مع دقة بكسل ، وبمعدل التقاط إطار في الثانية.‌ كذلك يتوفر الهاتف بدعم ميزة التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، لتوفير الثبات عند تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

كذلك يتوفر هاتف Oneplus 10T بسماعات خارجية ثنائية من نوع ستيريو ، وبالتالي توفر تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌

بسماعات خارجية ثنائية من نوع ستيريو ، وبالتالي توفر تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌ لكن لا يتوفر الهاتف مع وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.

‌إلا أنه لا يدعم شبكات الراديو FM.

‌تأتي بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية .‌ كذلك يتوفر الهاتف بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، مقياس الضوء ، والجيروسكوب أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4800 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 150 وات.‌

مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ كما يأتي مدخل الشحن الموجود بالهاتف من النوع السريع أيضاً Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـOTG.

، بالإضافة إلي دعم خاصية ‌أخيراً يتوفر من الهاتف اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الأسود ، والأخضر.

سعر هاتف Oneplus 10T :

‌649 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 12,400 جنية مصري تقريباً.

دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري تقريباً. ‌749 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 16 جيجا رام ، أو ما يساوي 14,300 جنية مصري تقريباً.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف ، مع توافر الهاتف للحجز المسبق علي موقع الشركة الرسمي. ومن المتوقع توافر الهاتف بشكل فعلي داخل الأسواق مع بداية الشهر القادم.