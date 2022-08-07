نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار آيفون 14 بروماكس في مصر والإمارات والسعودية والدول الأخرى في المقال التالي
قامت شركة آبل بإطلاق نموذج محاكي لإصدارها الجديد من الهواتف الذكية، آيفون بروماكس 14، والذي تستعد الشركة لطرحه قريبًا في الأسواق، وهذا ما دفع الكثيرين للتساؤل حول الأسعار الرسمية المعلن طرح الهاتف بها في الأسواق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد طرح الهاتف في الأسواق، والأسعار الرسمية المعلنة لبيع الهاتف في أسواق مصر والإمارات والسعودية، وغيرها من الدول الأخرى.
موعد طرح iphone بروماكس 14 بالأسواق
- قررت شركة آبل، الأمريكية الجنسية، طرح هاتفها الجديد آيفون 14 بروماكس في أسواق المحمول بالشرق الأوسط، وذلك خلال شهر فبراير القادم 2023.
- كما قررت الشركة أن يبدأ طرح الهاتف في أسواق المملكة السعودية، ثم يتم عقب ذلك طرحه في أسواق الإمارات المتحدة، قبل أن يتم طرحه في مصر وباقي الدول العربية الأخرى، ودول منطقة الشرق الأوسط كافة.
أسعار أيفون بروماكس 14
لم يتم الإعلان رسميًا، حتى هذه اللحظة، من قبل شركة آبل، عن الأسعار الرسمية لطرح الهاتف iphone 14 بروماكس، والمنتظر طرحه في الأسواق في غضون عدة أشهر، إلا أن الأسعار المتوقعة للهاتف، كالتالي:
- يبلغ السعر العالمي المتوقع للهاتف، حوالي 1500 دولار.
- كذلك يحتمل أن يكون سعر بيع آيفون 14 بروماكس في الإمارات العربية المتحدة، حوالي 4700 درهم.
بينما يفترض أن يتم طرح الهاتف، في أسواق المملكة السعودية، بسعر بيع يبلغ نحو 5000 ريال.
- أما في مصر فمن المتوقع طرح الهاتف في الأسواق بسعر يبلغ نحو 27500 جنيه، مضافًا إليه رسوم الجمارك، والضريبة.
مواصفات الهاتف آيفون بروماكس 14
وفقًا لتحديثات البيانات الصادرة مؤخرًا عن شركة Apple، فسوف تكون مواصفات الهاتف كالتالي:
- تم صنع الهاتف من الزجاج المقوى، وإحاطته بإطار من الألومنيوم بغرض الحماية.
- يزن الهاتف هو 226 جرام، ويبلغ قياس شاشته 6.72 بوصة.
- كما تم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية 48 ميجا بيكسل، ومعالج من النوع A16.
- يدعم الهاتف خاصية الاتصال عن طريق Bluetooth، وكذلك خاصية الاتصال بالإنترنت عن طريق WiFi 6E.
- أما بالنسبة لسعة التخزين الخاصة بالهاتف 14 Promax فسوف تكون 2 تيرابايت وفقًا للتوقعات التي تم التكهن ، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت، وRAM سعة 8 جيجا بايت.
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