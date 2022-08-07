نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بموصفات خيالية رسمياً إنطلاق هاتف ون بلس 10 تي تعرف على المواصفات والاسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال إعلان تشويقي من قبل الشركة المنتجة تم الكشف عن مواصفات هاتف ون بلس 10 تي قبل الإطلاق الرسمي له بالأسواق بالهند خلال الشهر الجاري قبل أن يغزو العالم خلال شهر أغسطس القادم بموصفات خيالية للهواتف الذكية، حيث من المقرر أن يتم إطلاقه بسعر مناسب جداً مقارنة بإمكانيات الهاتف ومميزاته، حيث تم تزويد الهاتف بكاميرات عالية الدقة وبطارية تصلح للاستخدام الشاق على مدار اليوم، ومن خلال السطور التالية نتعرف على المواصفات التي تم الكشف عنها بالتفصيل.

مواصفات هاتف ون بلس 10 تي

تم تزويد الهاتف بمعالج ثماني النواة بمستشعر Snapdragon 8+ Gen 1 بذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 ميجا بيكسل.

شاشة الهاتف أكبر من الإصدارات السابقة حيث يبلغ حجمها حوالي 6.7 إنش نوعها AMOLED.

بطارية الهاتف مناسبة للاستخدام اليومي الشاق حيث تبلغ 4800 مللي أمبير وتدعم شاحن سريع بقوة 67 واط.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف هو أحدث أنظمة الأندرويد Android 12.

مخارج الطاقة الخاصة بالهاتف هي 5V / 3A ، 11V / 7.3A و 20V / 8A.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

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كاميرا هاتف ون بلس 10 تي

يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية عالية الدقة والجودة، الكاميرا الأولى مزودة بمستشعر Sony IMX766 دقتها تصل إلى 50 ميجابكسل وفتحتها تبلغ حوالي 1/1.56 بوصة وتعد الأساسية من بين الثلاث، أما الكاميرا الثانية دقتها تبلغ 8 ميجا بيكسل ، والثالثة والأخيرة تبلغ دقتها 2 ميجا بيكسل فضلاً عن دقة الكاميرا الأمامية التي تصل إلى 16 ميجا بيكسل لتصوير أفضل وأنقى صور السيلفي.

من الجدير بالذكر أن الهاتف يأتي بنسختين الأول بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مقابل رام 8 جيجا بايت، أما النسخة الثانية من الهاتف وهي الأكبر تبلغ الذاكرة الداخلية لها 256 مقابل رام 12 جيجا بايت.

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سعر بيع هاتف OnePlus 10T

سعر تداول هاتف ون بلس 10 تي بالأسواق من المتوقع أن يبدأ من 600 دولار أمريكي وحتى 900 دولار أمريكي، وذلك بناء على سعر نسخة 10 Pro ونسخة 10R حيث يأتي الجهاز بينهم، وأشارت بعض المصادر من الشركة المنتجة أن الهند الدولة الأولى المقرر انطلاق الهاتف بأسواقها في البداية قبل أن يغزو العالم في أغسطس الحالي بلونين هما الأفضل أزرق، أسود.

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