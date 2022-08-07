حتى يعيش محرك سيارتك لفترة أطول وبدون عطلات ميكانيكية في أجزاء السيارة الأخرى أفضل النصائح التي ينصح بها الخبراء

انت الان تتابع خبر حتى يعيش محرك سيارتك لفترة أطول وبدون عطلات ميكانيكية في أجزاء السيارة الأخرى أفضل النصائح التي ينصح بها الخبراءوالان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - يجب العناية بالسيارة والمحافظة عليها لإطالة عمرها الافتراضي ولا تتهالك سريعاً، وهو ما يبعد عنها المشاكل والأعطال ويخفض نفقات صيانتها، ونستعرض أبرز خطوات الاعتناء بالسيارة.

- فحص مستوى سائل التبريد في الردياتير خاصة في فصل الصيف والتأكد من عدم تناقصه، لأنه المسؤول عن تبريد المحرك.

- الاهتمام بنظافة السيارة وغسلها بشكل مستمر، مع إزالة الأتربة والأوساخ من هيكل السيارة، حتى لا تتسبب في إصابتها بالصدأ.

- فحص المكابح والإطارات، لأنهم من أهم الأجزاء في السيارة وأخطرها على الإطلاق، فهم المسؤلون عن أمان وسلامة السيارة، وإيقاف السيارة في حال الطوارئ أو عندما يريد قائدي السيارات، لذا يجب فحصهم بصورة مستمرة والتأكد من سلامتهم.

- ضرورة إصلاح الأعطال في حال ظهورها، بالإضافة إلى تغيير الأجزاء المتضررة أو المستهلكة على الفور، وإلا فسوف يترتب المزيد من الأضرار على هذا التأخير.

- معالجة أي خدوش في هيكل السيارة مهما كان بسيطاً، لأن مثل هذه الخدوش الصغيرة قد تؤدي في حال إهمالها إلى صدأ المنطقة المحيطة بها - يجب عدم قيادة السيارة لمسافات قصيرة لفترات طويلة، حيث أنها تعتبر من الأمور المُجهدة جداً للسيارة، وذلك بسبب عدم وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل، وكذلك لعدم وصول درجة حرارة الزيت إلى المستوى المرغوب.

إجراءات للحفاظ على السيار - عدم القيادة المتهورة، وذلك بالضغط بالشدة على دواسة الوقود فور تشغيل السيارة، أو الضغط على المكابح بقوة بصورة مستمرة.

- عند ركن السيارة لا يجب الوقوف على مطب أو مرتفع، ولا تبقي عجلة القيادة إلى أقصى إحدى الجهات اليمنى أو اليسرى، أثناء الوقوف التام. – عدم تجاهل إضاءة لمبات تحذير الأعطال في لوحة عدادات السيارة.ط

– غسل وتنظيف السيارة بشكل مستمر، وذلك لأن ترك السيارة متسخة فترة طويلة يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية عليها – يجب عدم قيادة السيارة لمسافات قصيرة لفترات طويلة، حيث أنها تعتبر من الأمور المُجهدة جداً للسيارة.