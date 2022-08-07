نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات منع الإضافات في السناب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات منع الإضافات في السناب، هي أحد المميزات التي قام بطرحها مطورو التطبيق، حيث يعد تطبيق سناب شات واحد من التطبيقات المتميزة للهاتف المحمول، كما يتيح تطبيق سناب شات لمستخدميه العديد من المميزات مثل الاتصال ببعضهم البعض من خلال إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، كما يتيح تطبيق سناب شات لمستخدميه تقنية إضافة الفلاتر للصور مما يجعل التصوير من خلاله مميزا ويستخدمه الكثيرون .

خطوات منع الإضافات في السناب

كما يسعى المطورون لتطبيق سناب شات إلى إضافة العديد من المميزات التي تهدف إلى زيادة الخصوصية لمستخدميه .

ذلك من خلال إمكانية تأمين حساب المستخدم بشكل أفضل مثل خاصية إخفاء الإضافات أو إمكانية إيقافها أيضا.

وفيما يلي سنوضح لكم من خلال موقع ثقفني اجابة السؤال المطروح لديكم كيف أقفل الإضافات في السناب؟

5 خطوات منع الإضافات في السناب

قم بفتح تطبيق سناب شات. اضغط على الصورة الشخصية. قم بالضغط على الاعدادات افتح الإعدادات من خلال الترس الموجود أعلى الشاشة قم بإلغاء تفعيل خيار من يستطيع رؤيتك في الإضافات السريعة.

وبهذا تتمكن من الحصول على المزيد من الخصوصية وذلك من خلال عدم السماح للأخريين بإضافتك.

خاصية المنشن في تطبيق سناب شات

يستخدم العديد منا خاصية المنشن أو الإشارة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة كالفيسبوك وتوتير.

حيث تمكنهم تلك الخاصية من الإشارة إلى أصدقائهم في المنشورات التي يريدون منهم الاطلاع عليها.

ويمكن القيام بذلك من خلال وضع العلامة @ قبل اسم الشخص المراد الإشارة إليه.

ويوفر تطبيق سناب شات إمكانية الوصول إلى الحساب الشخصي لمستخدمي التطبيق من خلال استخدام نفس خاصية الإشارة.

معلوماتك عبرتطبيق سناب شات سرية وغير مرئية

وفي ذات السياق يذكر أنه قد أنتشرت بعض الشائعات أن تطبيق سناب شات لا يحافظ على خصوصية مستخدميه.

الأمر الذي يخلو تماما من الصحة والمصداقية، حيث إن الصور والفيديوهات وكافة معلوماتك الموجودة على التطبيق تتمتع بالخصوصية التامة ولا يتم نشر سوى ما تريد نشره بنفسك عبر التطبيق، ويستمر مطور التطبيق في ابتكار المزيد من الخواص التي تجعل التطبيق أكثر تميزاً .