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يشهد البحث على جوجل الكثير من التساؤلات حول شحن لعبة ببجي حيث نكشف لكم جميع طرق شحن شدات ببجي موبايل 2022 وانها لعبة ممتعة وبها مغامرات كثير حيث تعتمد لعبة ببجي على عملية التنافس فى القتال والشخص الذي يستطيع قتل جميع المنافسين، تحتوى لعبة ببجي على 100 لاعب كل منهم يبحث عن أحدث الطرق لقتل المنافسين لذلك يحتاج كلاهما إلى إسلاحه وأدوات للمساعدة أثناء اللعب. شحن ببجي موبايل عن طريق بطاقات حيث نقوم بالضغط على عملية شراء.

يمكنك تحديد كمية الشدات المطلوبة.

نقوم بتحيدد وسيلة الدفع عبر بطاقة Google play.

شحن ببجي موبايل من الموقع الرسمي

يتيح لك موقع ببجي موبايل طريقة سهلة لشحن ببجي تتم خطواتها كالتالي:

الدخول على رابط موقع شحن ببجي midasbuy.

سجل lD اللاعب.

أختار ما بين العروض الترويجية لعملية الشحن.

حدد اكبر عرض يعطيك شدات مجانية كثيرة.

اضغط على أفضل وسيلة دفع.

انقر فوق كلمة شراء.

حيث يتم نقل الشدات إلى حسابك. كيفية الحصول على شدات ببجي للأندرويد والأيفون هذه البطاقات لي أصحاب الهواتف الأيفون والأيباد، وطريقة شحنها كالتالي: نقوم يتشغيل اللعبة وتدخل بالحساب الذي تريد إضافة الشدات له.

الضغط على كلمة شدات داخل اللعبة لشراء الكمية التي تحتاجها.

ادفع من خلال البطاقات التي قمت بشحنها.

أسهل طريقة الحصول على شدات ببجي مجانا

يمكن الحصول على شدات ببجي عن طريق الخطوات التالية:

قم بتحميل التطبيق من جوجل بلاي او بلاي ستور يمكنك تحميله.

ضع كود RGDUC4C وهو يمنحك 1200 نقطة في اللعبة.

بجانب الحصول على 4000 هدية مجانا، بعد تحميل التطبيق مباشرة.

يمكن أن تستخدم النقاط المجانية في شراء بطاقات جوجل بلاي والتي من خلالها يمكنك الحصول على شدات.

يمكن أيضا أن تقوم بدعوة أصدقائك عن طريق الكود. عمر شويل - جدة خطوات شحن شدات ببجي احصل علي 50000 شده في ثواني بكل سهولة مضمونة 100% - ثقفني

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