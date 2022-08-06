مواصفات جهاز ايفون ١٤ برو ماكس والسعر المتوقع فى كل بلد

مواصفات جهاز ايفون، كثيرًا ما تنافس شركة اندرويد و شركة apple الأمريكية على الكثير من التحديثات والإصدارات حيث قامت شركة apple بإصدار جديد لهاتف ايفون اطلقت عليه هاتف ١٤ برو ماكس لعام ٢٠٢٢ حيث تتمتع شركة apple بتصميم حديث يميزها عن باقي الشركات والتحديثات حيث أعلنت الشركة أنه سوف يتم نزول الهاتف في شهر سبتمبر القادم وسوف نتناول خلال تلك المقال مميزات وعيوب تلك الهاتف والاسعار المتوقعة له في كل دولة.

مواصفات جهاز ايفون

يتميز تلك الهاتف بالعديد من المواصفات الجذابة وسوف نوضح خلال السطور الآتية مميزات تلك الهاتف:

يتميز هاتف ايفون ١٤ برو ماكس بمعالج GPU مما يجعل سرعة الهاتف عالية في الكثير من الألعاب الشيقة. تصل الذاكرة العشوائية لذلك الهاتف ايفون ١٤ برو ماكس حوالي ٨ جيجا بايت. كما تصل الذاكرة الداخلية إلى 128,256,512 جيجا بايت. يتميز هاتف ايفون ١٤ برو ماكس بسياسة حماية عالية تصل إلى فيملك الهاتف خاصية البصمة وخاصية الوجه. كما يمكن من خلال هاتف ايفون ١٤ برو ماكس الاستشعار بالبوصلة.

مميزات هاتف ١٤ برو ماكس

يصل طول هاتف ايفون ١٤ برو ماكس حوالي ١٦٤ ملي. كما يتميز بالوزن الخفيف وهذا يميزه عن الكثير من الهواتف الأخرى. يصل حجم شاشة هاتف ايفون ١٤ برو ماكس حوالي ٦.٧٢ بوصة. يتميز هاتف ايفون ١٤ برو ماكس بجودة كاميرا عالية حوالي ١٢ ميجا بكسل.

عيوب هاتف ١٤ برو ماكس

لا توجد عيوب جسيمة لهاتف ايفون ١٤ برو ماكس ولكن هناك بعض العيوب البسيطة ولكنها لا تعيق شرائه لبعض الأشخاص ومن أهمها

لا يملك هاتف ايفون ١٤ برو ماكس خاصية الراديو.

يعتبر غالي الثمن وخاصة أنه يوجد بعض الهواتف الخاص بالأندر ويد والشبيهة لنفس سمات هاتف ايفون ١٤ برو ماكس ولكن بفئة سعرية أقل.

سعر هاتف ١٤ برو ماكس

لم يتم اصدار صريح لسعر هاتف ١٤ برو ماكس ولكن المتوقع أن يكون سعره حوالي ٢٣ ألف جنيه مصري إلى ٣٠ ألف جنيه مصري حسب المساحة، يصل سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية ٩٥٠٠ ريال سعودي.