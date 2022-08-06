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هاتف ايفون 14 برو ماكس، يعتبر أفضل هاتف ذكي في سلسله اوبو لعام 2022م ويتميز هاتف ايفون يتميز بالكثير مثل مواصفات الشكل بينما يتميز أيضاً بمقاس شاشة كبيرة هو يأتي ضمن الإصدارات شركة أبل المتقدمة دائما في التقدم الأحسن بينما ننتظر الأيام القادمة نزول آيفون 14 بروماكس للأسواق خلال العام الجاري حيث شركة أبل الأمريكية الإطلاق الجيل الرابع عشر من سلسلة آيفون التي يعتبر من أشهر وأغلي الهواتف الذكية في العالم واكثرهم تطويراً وأحدث. مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس في الإمارات والسعودية ومصر المتوقعة في شهر سبتمبر معلومات الخاصة بإيفون 14 برو ماكس وموعد نزوله في الاسواق الوزن الهاتف هاتف ايفون 14 برو ماكس 226 جم نظام التشغيل الهاتف آيفون 14 برو ماكس يأتي بنظام التشغيل iOS. 16 ألوان هاتف آيفون 14 برو ماكس يتميز مميزات الهاتف ايفون 14 برو ماكس بثلاث ألوان منهم الأبيض، الأسود، أزرق. الوزن. 196 جرام. ذاكرة إضافية لا يوجد. مميزات الكاميرا هاتف ايفون 14 برو ماكس بفلاش ليد مزدوج بينما التصوير بانوراما HDR. نوع جهاز هاتف ايفون 14 برو ماكس هاتف ذكي.

موعد نزول آيفون 14 برو ماكس شهر سبتمبر المقبل. مواصفات آيفون 14 برو ماكس يتميز هاتف آيفون 14 برو ماكس بشكل الأنسيابي وتصميم الجهاز جميل جدا. يتميز تصنيع الشاشة الأمامية للهاتف ايفون 14 برو ماكس من الزجاج ضد الخدوش ومنع الغبار يصل إليها. بينما تصنيع هاتف ايفون 14 برو ماكس يأتي من الخلف مصنوع من الزجاج مع فريم من الألومنيوم. ويتميز أيضاً هاتف ايفون 14 برو ماكس بسرعة في الأداء ويتميز بشكل الشاشة كبيرة وعديدة في المميزات. امكانيات هاتف ايفون برو ماكس الجديد كليا من شركة ابل حيث أن هاتف ايفون 14 برو ماكس يتميز بكاميرا خلفية رباعية مطورة وبطارية كبيرة بينما تعمل لمدة 30 ساعة. كما أن هاتف ايفون 14 برو ماكس يتميز أيضاً بذاكرة عشوائي رام بسعة 8 جيجا وهذه المميزات تأتي لأول مرة في سلسله آيفون. كما أن هاتف ايفون 14 برو ماكس سيعمل بواسطة معالج أبل الأحدث Bionic. حيث أنهاتف ايفون 14 برو ماكس آيفون الأحدث والأقوى في قائمه سلسله آبل. كما أنهاتف ايفون 14 برو ماكس يفوق كل المميزات الهاتف التي تتمناها تجدها في آيفون 14 بروماكس. عمر شويل - جدة هاتف ايفون 14 برو ماكس مواصفات ومكانيات جبارة تعرف عليها الآن - ثقفني

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